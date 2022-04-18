Україна закупила 800 апаратів для проведення VAC-терапії, які будуть використані для ефективного лікування ран. VAC-терапія є на сьогодні золотим стандартом подібної медичної допомоги.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Відвідуючи заклади охорони здоров’я у Вінниці зустрівся з Ігорем Вітеньком, фахівцем з лікування ран. Він працівник центру лікування ран у Бельгії, але зараз допомагає нам рятувати життя і повертати здоров’я всім, хто постраждав від війни, – написав міністр.

За його словами, йшлося, зокрема, про використання VAC-терапії – методики лікування ран, яка передбачає використання негативного тиску для очищення поверхні рани і прискорення загоєння. Сьогодні це золотий стандарт для лікування ран.

Віктор Ляшко зазначив, що МОЗ із початку війни направило свої зусилля на розширення можливостей лікування за цією методикою в різних куточках нашої країни.

Так, вже закуплено близько 800 апаратів для проведення VAC-терапії, які цього тижня почнуть надходити до лікарень. А туди, де вже є консолі з вакуумом, будуть доставлені додатково витратні матеріали.

В цілому, за словами міністра, система охорони здоров’я Вінницької області працює і повністю забезпечує необхідний обсяг надання медичної допомоги.

Клінічні лікарні мають повне забезпечення необхідними медикаментами та витратними матеріалами. Медичні працівники вчасно отримують обіцяну президентом України підвищену заробітну плату.

Міністр також перевірив наявність життєво важливих ліків в аптеках Вінниці. За словами провізорів, ажіотаж серед людей спав, запаси медичних препаратів є у достатній кількості. Програма Доступні ліки працює, приймаються як електронні, так і паперові рецепти. Є в наявності інсуліни і препарати тиреоїдної групи.

Джерело: Віктор Ляшко