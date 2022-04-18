Украина закупила 800 аппаратов для проведения VAC-терапии, которые будут использованы для эффективного лечения ран. VAC-терапия является на сегодня золотым стандартом в медицинской помощи подобного рода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Посещая учреждения здравоохранения в Виннице встретился с Игорем Витенько, специалистом по лечению ран. Он работник центра лечения ран в Бельгии, но сейчас помогает нам спасать жизни и возвращать здоровье всем, кто пострадал от войны, — написал министр.

По его словам, речь, в частности, шла об использовании VAC-терапии — методике лечения ран, которая предусматривает использование отрицательного давления для очистки раневой поверхности и ускорения заживления. Сегодня это золотой стандарт для лечения ран.

Виктор Ляшко отметил, что Минздрав с начала войны направил свои усилия на расширение возможностей лечения по этой методике в разных уголках нашей страны.

Так, уже закуплено около 800 аппаратов для проведения VAC-терапии, которые на этой неделе начнут поступать в больницы. А туда, где уже есть консоли с вакуумом, будут доставлены дополнительно расходные материалы.

В целом, по словам министра, система здравоохранения Винницкой области работает и полностью обеспечивает необходимый объем оказания медицинской помощи.

Клинические больницы имеют полное обеспечение необходимыми медикаментами и расходными материалами. Медицинские работники вовремя получают обещанную президентом Украины повышенную заработную плату.

Министр также проверил наличие жизненно важных лекарств в аптеках Винницы. По словам провизоров, ажиотаж среди людей спал, запасы медицинских препаратов в достаточном количестве. Программа Доступні ліки работает, принимаются как электронные, так и бумажные рецепты. Имеются в наличии инсулины и препараты тиреоидной группы.

Источник: Виктор Ляшко