Министерство здравоохранения информирует, каким образом украинцы могут воспользоваться программой Доступні ліки во время войны. В том числе, как получить рецепт, как найти аптеку с Доступними ліками, как получить препараты против расстройств психики и поведения и эпилепсии.

Как получить Доступні ліки в условиях военного положения

В условиях военного положения пациенты могут получить Доступні ліки как по электронному, так и по бумажному рецепту:

если у врача есть доступ к электронной системе здравоохранения, он создаст Е-рецепт и его номер вместе с кодом подтверждения поступит на телефон пациента;

в случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения, врач выпишет бумажный рецепт, поставив свои подпись и печать;

если пациенту назначена схема лечения, врач, с которым у пациента подписана декларация, может выписать Е-рецепт на телефоне;

если у пациента нет доступа к семейному врачу, рецепт можно получить у любого врача, который предоставляет первичную медицинскую помощь.

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Как найти аптеку с Доступними ліками:

искать аптек с Доступними ліками нужно с помощью Э лектронной карты аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств ;

; на второй странице дашборда в фильтрах слева, в графе Отпущенные поставить галочку напротив слова Да ;

поставить галочку напротив слова ; обращайте внимание на дату последнего отпуска по рецепту (последняя колонка таблицы, внизу под картой). Выбирайте аптеки, которые отпускали Доступні ліки в течение последних 7 дней;

позвоните в аптеки и уточните, есть ли у них в наличии нужный препарат.

Лекарства против расстройств психики и поведения и эпилепсии: что нужно знать:

выписать рецепт может врач-психиатр любого медицинского учреждения. Пациенту или его законному представителю нужно обратиться в ближайшее медучреждение, где работает психиатр. Место жительства, регистрации и лечения пациента не имеют значения;

найти ближайшую больницу поможет контакт-центр НСЗУ 16-77.

Важно. Рецепты на лекарственные препараты против расстройств психики и поведения выписывают психиатры, на препараты для лечения эпилепсии – неврологи и психиатры. Семейные врачи рецепты по этим направлениям не выписывают.