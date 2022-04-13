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Место жительства не имеет значения: как получить Доступні ліки в условиях военного положения

13 апреля 2022, 17:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
врач
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения информирует, каким образом украинцы могут воспользоваться программой Доступні ліки во время войны. В том числе, как получить рецепт, как найти аптеку с Доступними ліками, как получить препараты против расстройств психики и поведения и эпилепсии.

Как получить Доступні ліки в условиях военного положения

В условиях военного положения пациенты могут получить Доступні ліки как по электронному, так и по бумажному рецепту:

  • если у врача есть доступ к электронной системе здравоохранения, он создаст Е-рецепт и его номер вместе с кодом подтверждения поступит на телефон пациента;
  • в случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения, врач выпишет бумажный рецепт, поставив свои подпись и печать;
  • если пациенту назначена схема лечения, врач, с которым у пациента подписана декларация, может выписать Е-рецепт на телефоне;
  • если у пациента нет доступа к семейному врачу, рецепт можно получить у любого врача, который предоставляет первичную медицинскую помощь.
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Как найти аптеку с Доступними ліками:

  • искать аптек с Доступними ліками нужно с помощью Электронной карты аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств;
  • на второй странице дашборда в фильтрах слева, в графе Отпущенные поставить галочку напротив слова Да;
  • обращайте внимание на дату последнего отпуска по рецепту (последняя колонка таблицы, внизу под картой). Выбирайте аптеки, которые отпускали Доступні ліки в течение последних 7 дней;
  • позвоните в аптеки и уточните, есть ли у них в наличии нужный препарат.

Лекарства против расстройств психики и поведения и эпилепсии: что нужно знать:

  • выписать рецепт может врач-психиатр любого медицинского учреждения. Пациенту или его законному представителю нужно обратиться в ближайшее медучреждение, где работает психиатр. Место жительства, регистрации и лечения пациента не имеют значения;
  • найти ближайшую больницу поможет контакт-центр НСЗУ 16-77.

Важно. Рецепты на лекарственные препараты против расстройств психики и поведения выписывают психиатры, на препараты для лечения эпилепсии – неврологи и психиатры. Семейные врачи рецепты по этим направлениям не выписывают.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні , Доступні ліки , Медики , МОЗ Украины , Рецепт
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