Минэкономики Украины утвердило Национальный классификатор функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья, являющийся первым ключевым этапом внедрения новой системы установления инвалидности.

— Теперь установление инвалидности будет происходить на основе принципов Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, адаптацией которой является национальный классификатор, — сообщает Минздрав.

Для этого будет разработан электронный модуль оценки уровня функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья человека. Совокупность данных позволит создать целостную систему реабилитации.

Как отметили в Минздраве, национальный классификатор обеспечит реализацию Программы медицинских гарантий для оказания помощи в течение острого, после острого и длительного реабилитационных периодов на первичном, вторичном и третичном уровнях медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, реабилитационных учреждениях и за их пределами.

В министерстве уточнили, что в подготовке для работы с классификатором нуждаются все врачи: как те, которые уже работают в отрасли, так и только учащиеся в медицинских вузах. Тренеры по этому в Украине уже есть.