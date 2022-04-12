Мінекономіки України затвердило Національний класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, що є першим ключовим етапом впровадження нової системи встановлення інвалідності.

– Відтепер встановлення інвалідності відбуватиметься на основі принципів Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, адаптацією якої є національний класифікатор, – повідомляє МОЗ.

Для цього буде розроблений електронний модуль оцінки рівня функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я особи. Сукупність даних надасть змогу створити цілісну систему реабілітації.

Як зазначили в МОЗ, національний класифікатор забезпечить реалізацію Програми медичних гарантій для надання допомоги впродовж гострого, після гострого та довготривалого реабілітаційних періодів на первинному, вторинному та третинному рівнях медичної допомоги у закладах охорони здоров’я, реабілітаційних закладах та за їх межами.

У міністерстві уточнили, що підготовки для роботи із класифікатором потребують усі лікарі: як ті, які вже працюють у галузі, так і ті, які тільки навчаються у медичних вишах. Тренери з цього в Україні вже є.