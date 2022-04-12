Медики України продовжують тримати свій фронт і надавати допомогу хворим та пораненим. У столиці навіть приватні клініки відкрили свої двері. Тут ініціювали безкоштовний прийом військових, рятувальників, правоохоронців та спецпризначенців.

Пацієнти у формі можуть записатися до вузьких спеціалістів, полікувати зуби, зробити діагностику.

Правда, для цього потрібно змінювати режим роботи, адже приймати таких пацієнтів можна лише тоді, коли в них самих є на це час.

Куди звернутися і які послуги можна отримати

Прямо з позицій, у формі і зі зброєю приходять військові до стоматолога, бо різкий зубний біль терпіти не можна.

А біль провокує і холод, і стрес, і зволікання зі зверненням до лікаря.

– Потрібне велике приміщення, – говорить директор стоматологічної клініки V.R.Dental Владислав Прокопович. – Ми б могли тоді пролікувати одномоментно більшу кількість вояків.

Матеріалами та медикаментами клініці допомагають благодійники.

У Міському офтальмологічному центрі OCHI CLINIC операційну перемістили у приміщення без вікон, щоб пацієнти і лікарі були у безпеці.

Тутешні спеціалісти мають досвід лікування бойових травм ока. З початку війни працювали у шпиталях в регіонах. Але вирішили повернутись у Київ. Тут у них є необхідне обладнання. Наразі вони безкоштовно допомагають воякам і цивільним, які потрапили під обстріл.

– Проблема в тому, що не всі військові шпиталі укомплектовані таким обладнанням, – говорить директор центру Дмитро Жмурик. – Тому ми працюємо на те, щоб максимально зберегти і око, і зір.

Клініка Адоніс відновила роботу у декількох районах столиці.

– Тут надають послуги з консультації, діагностики та лікування військових, – розказав директор Адонісу Кирило Кретов.

За підтримки партнерів та благодійних фондів безкоштовно роблять операції для всіх пацієнтів у госпіталі Добробут. Та й тут особливе ставлення до військових.

Медики переконані, що їхній фронт – швидка медична допомога захисникам.

Джерело: Факти ICTV