Медики Украины продолжают держать свой фронт и оказывать помощь больным и раненым. В столице даже частные клиники открыли свои двери. Здесь инициировали бесплатный прием военных, спасателей, правоохранителей и спецназовцев.

Пациенты в форме могут записаться к узким специалистам, полечить зубы, пройти диагностику.

Правда, для этого нужно менять режим работы, ведь принимать таких пациентов можно только тогда, когда у них самих есть на это время.

Куда обратиться и какие услуги можно получить

Прямо с позиций, в форме и с оружием приходят военные к стоматологу, потому что резкую зубную боль терпеть нельзя.

А боль провоцирует и холод, и стресс, и промедление с обращением к врачу.

– Нужно большое помещение, – говорит директор стоматологической клиники V.R.Dental Владислав Прокопович. – Мы бы тогда могли пролечить одномоментно большее количество воинов.

Материалами и медикаментами клинике помогают благотворители.

В Городском офтальмологическом центре OCHI CLINIC операционную переместили в помещение без окон, чтобы пациенты и врачи были в безопасности.

Здешние специалисты имеют опыт лечения боевых травм глаза. С начала войны работали в госпиталях в регионах. Но решили вернуться в Киев. Здесь у них есть необходимое оборудование. Сейчас они бесплатно помогают попавшим под обстрел воинам и гражданским.

– Проблема в том, что не все военные госпитали укомплектованы таким оборудованием, – говорит директор центра Дмитрий Жмурик. – Поэтому мы работаем на то, чтобы максимально сохранить глаз и зрение.

Клиника Адонис возобновила работу в нескольких районах столицы.

– Здесь предоставляют услуги по консультации, диагностике и лечению военных, – рассказал директор Адониса Кирилл Кретов.

При поддержке партнеров и благотворительных фондов бесплатно проводят операции для всех пациентов в госпитале Добробут. Да и здесь особое отношение к военным.

Медики убеждены, что их фронт – скорая медицинская помощь защитникам.

Источник: Факты ICTV