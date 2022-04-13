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Місце проживання не має значення: як отримати Доступні ліки в умовах воєнного стану

13 Квітня 2022, 17:19
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
врач
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я інформує, яким чином українці можуть скористатися програмою Доступні ліки під час війни. У тому числі, як отримати рецепт, як знайти аптеку з Доступними ліками, як отримати препарати проти розладів психіки і поведінки і епілепсії.

Як отримати Доступні ліки в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану пацієнти можуть отримати Доступні ліки, як за електронним, так і за паперовим рецептом:

  • якщо у лікаря є доступ до електронної системи охорони здоров’я, він створить Е-рецепт і його номер разом з кодом підтвердження надійде на телефон пацієнта;
  • у разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я, лікар випише паперовий рецепт, поставивши свої підпис і печатку;
  • якщо пацієнту призначена схема лікування, лікар, з яким у пацієнта підписана декларація, може виписати Е-рецепт на телефоні;
  • якщо у пацієнта немає доступу до сімейного лікаря, рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Як знайти аптеку з Доступними ліками:

  • шукати аптек з Доступними ліками потрібно за допомогою електронної карти аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів;
  • на другій сторінці дашборда в фільтрах зліва, в графі Є відпущені поставити галочку навпроти слова Так;
  • звертайте увагу на дату останнього відпустку за рецептом (остання колонка таблиці, внизу під картою). Обирайте аптеки, які відпускали Доступні ліки протягом останніх 7 днів;
  • зателефонуйте в аптеки і уточніть, чи є у них в наявності потрібний препарат.
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Ліки проти розладів психіки та поведінки та епілепсії: що потрібно знати:

  • виписати рецепт може лікар-психіатр будь-якого медичного закладу. Пацієнту або його законному представнику потрібно звернутися до найближчого медзакладу, де працює психіатр. Місце проживання, реєстрації та лікування пацієнта не мають значення;
  • знайти найближчу лікарню допоможе контакт-центр НСЗУ 16-77.

Важливо. Рецепти на лікарські препарати проти розладів психіки і поведінки виписують психіатри, на препарати для лікування епілепсії – неврологи і психіатри. Сімейні лікарі рецепти за цими напрямками не виписують.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , Доступні ліки , Медики , МОЗ України , Рецепт
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