Міністерство охорони здоров’я інформує, яким чином українці можуть скористатися програмою Доступні ліки під час війни. У тому числі, як отримати рецепт, як знайти аптеку з Доступними ліками, як отримати препарати проти розладів психіки і поведінки і епілепсії.

Як отримати Доступні ліки в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану пацієнти можуть отримати Доступні ліки, як за електронним, так і за паперовим рецептом:

якщо у лікаря є доступ до електронної системи охорони здоров’я, він створить Е-рецепт і його номер разом з кодом підтвердження надійде на телефон пацієнта;

у разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я, лікар випише паперовий рецепт, поставивши свої підпис і печатку;

якщо пацієнту призначена схема лікування, лікар, з яким у пацієнта підписана декларація, може виписати Е-рецепт на телефоні;

якщо у пацієнта немає доступу до сімейного лікаря, рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Як знайти аптеку з Доступними ліками:

шукати аптек з Доступними ліками потрібно за допомогою електронної карти аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів;

аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів; на другій сторінці дашборда в фільтрах зліва, в графі Є відпущені поставити галочку навпроти слова Так ;

поставити галочку навпроти слова ; звертайте увагу на дату останнього відпустку за рецептом (остання колонка таблиці, внизу під картою). Обирайте аптеки, які відпускали Доступні ліки протягом останніх 7 днів;

зателефонуйте в аптеки і уточніть, чи є у них в наявності потрібний препарат.

Ліки проти розладів психіки та поведінки та епілепсії: що потрібно знати:

виписати рецепт може лікар-психіатр будь-якого медичного закладу . Пацієнту або його законному представнику потрібно звернутися до найближчого медзакладу, де працює психіатр . Місце проживання, реєстрації та лікування пацієнта не мають значення;

. Пацієнту або його законному представнику потрібно звернутися до найближчого медзакладу, де працює . Місце проживання, реєстрації та лікування пацієнта не мають значення; знайти найближчу лікарню допоможе контакт-центр НСЗУ 16-77.

Важливо. Рецепти на лікарські препарати проти розладів психіки і поведінки виписують психіатри, на препарати для лікування епілепсії – неврологи і психіатри. Сімейні лікарі рецепти за цими напрямками не виписують.