Во время войны в Украине может возникнуть ситуация, когда женщина не может посетить гинеколога, хотя есть жалобы.
Акушер-гинеколог Мирослава Марченко рассказала, что делать, если есть определенные жалобы касательно женского здоровья.
Жалобы и рекомендации:
1. Изменение выделений: желтые/зеленоватые/с неприятным запахом (температура тела нормальная и без боли):
- личная гигиена, хотя бы влажные салфетки после туалета;
- подмывание средствами, содержащими Хлоргексидин;
- свечи комбинированного состава;
- пробиотик перорально или/и вагинально.
2. Болезненная менструация:
- препараты Парацетамол, Ибупрофен, Нимесулид или хотя бы Но-шпа форте, можно с Анальгином;
- теплая грелка (не горячая) на низ живота;
- легкие физические упражнения (йога).
3. Частое мочеиспускание:
- Фосфомицин 3 г перорально раз;
- Нитрофурантоин/Фурагин по инструкции.
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4. Боли внизу живота:
- значительная боль, есть температура, головокружение, тошнота – скорая и в стационар;
- незначительные тупые боли — выпить Парацетамол, Ибупрофен, Нимесулид.
5. Задержка менструации:
- сделать тест на беременность;
- если он отрицательный, одновременно жалоб и боли нет, следует подождать — она исчезла из-за стресса.