Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Консультация

Проблемы с женским здоровьем — что делать в разных ситуациях

18 апреля 2022, 19:09
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
біль у животі
Источник: Depositphotos

Во время войны в Украине может возникнуть ситуация, когда женщина не может посетить гинеколога, хотя есть жалобы.

Акушер-гинеколог Мирослава Марченко рассказала, что делать, если есть определенные жалобы касательно женского здоровья.

Жалобы и рекомендации:

1. Изменение выделений: желтые/зеленоватые/с неприятным запахом (температура тела нормальная и без боли):

  • личная гигиена, хотя бы влажные салфетки после туалета;
  • подмывание средствами, содержащими Хлоргексидин;
  • свечи комбинированного состава;
  • пробиотик перорально или/и вагинально.

2. Болезненная менструация:

  • препараты Парацетамол, Ибупрофен, Нимесулид или хотя бы Но-шпа форте, можно с Анальгином;
  • теплая грелка (не горячая) на низ живота;
  • легкие физические упражнения (йога).

3. Частое мочеиспускание:

  • Фосфомицин 3 г перорально раз;
  • Нитрофурантоин/Фурагин по инструкции.
Читайте также:
переселенціДистанция и гигиена: как избежать распространения инфекций в местах массового скопления людей

4. Боли внизу живота:

  • значительная боль, есть температура, головокружение, тошнота – скорая и в стационар;
  • незначительные тупые боли — выпить Парацетамол, Ибупрофен, Нимесулид.

5. Задержка менструации:

  • сделать тест на беременность;
  • если он отрицательный, одновременно жалоб и боли нет, следует подождать — она исчезла из-за стресса.

Теги
Советы , поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь