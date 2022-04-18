Во время войны в Украине может возникнуть ситуация, когда женщина не может посетить гинеколога, хотя есть жалобы.

Акушер-гинеколог Мирослава Марченко рассказала, что делать, если есть определенные жалобы касательно женского здоровья.

Жалобы и рекомендации:

1. Изменение выделений: желтые/зеленоватые/с неприятным запахом (температура тела нормальная и без боли):

личная гигиена, хотя бы влажные салфетки после туалета;

подмывание средствами, содержащими Хлоргексидин;

свечи комбинированного состава;

пробиотик перорально или/и вагинально.

2. Болезненная менструация:

препараты Парацетамол, Ибупрофен, Нимесулид или хотя бы Но-шпа форте, можно с Анальгином;

теплая грелка (не горячая) на низ живота;

легкие физические упражнения (йога).

3. Частое мочеиспускание:

Фосфомицин 3 г перорально раз;

Нитрофурантоин/Фурагин по инструкции.

4. Боли внизу живота:

значительная боль, есть температура, головокружение, тошнота – скорая и в стационар;

незначительные тупые боли — выпить Парацетамол, Ибупрофен, Нимесулид.

5. Задержка менструации: