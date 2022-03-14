Министерство здравоохранения Украины подготовило информационную памятку о том, как избежать распространения инфекционных болезней в местах пребывания переселенцев и беженцев.

Отмечается, что война в разы увеличила количество внутренних перемещений. Многие сейчас живут или проводят время в специально обустроенных местах для пребывания переселенцев/беженцев.

Большое скопление людей, отсутствие устойчивого доступа к проточной воде и средствам гигиены могут угрожать распространением инфекционных болезней.

Предотвратить это можно благодаря применению адекватных средств профилактики.

Как избежать распространения инфекций во время пребывания во временном убежище:

первое правило – физическая дистанция, гигиена рук и органов дыхания, по возможности продолжайте носить маски;

не касайтесь руками лица;

мойте руки перед употреблением еды, в крайнем случае используйте антисептики или влажные салфетки;

придерживайтесь правил респираторной гигиены: в случае кашля и чихания прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Использованные салфетки сразу выбрасывайте, обрабатывайте руки антисептиком и по возможности мойте руки с мылом;

обратитесь за медицинской помощью, если у вас появились симптомы и вы находитесь в безопасности.

На что следует обратить внимание при обустройстве безопасного места для убежища:

обеспечьте людей, которые находятся в месте временного пребывания, теплой одеждой и одеялами;

проветривайте помещение минимум три раза в день, делайте ежедневную влажную уборку;

по возможности организуйте скрининг людей на наличие признаков инфекционных заболеваний (тестирование, осмотр медицинским работником).

Помните, что все, кто имеет симптомы острых респираторных или других заболеваний, должны быть изолированы в отдельном помещении. Им должна быть оказана медицинская помощь.