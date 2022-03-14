Министерство здравоохранения Украины подготовило информационную памятку о том, как избежать распространения инфекционных болезней в местах пребывания переселенцев и беженцев.
Отмечается, что война в разы увеличила количество внутренних перемещений. Многие сейчас живут или проводят время в специально обустроенных местах для пребывания переселенцев/беженцев.
Большое скопление людей, отсутствие устойчивого доступа к проточной воде и средствам гигиены могут угрожать распространением инфекционных болезней.
Предотвратить это можно благодаря применению адекватных средств профилактики.
Как избежать распространения инфекций во время пребывания во временном убежище:
- первое правило – физическая дистанция, гигиена рук и органов дыхания, по возможности продолжайте носить маски;
- не касайтесь руками лица;
- мойте руки перед употреблением еды, в крайнем случае используйте антисептики или влажные салфетки;
- придерживайтесь правил респираторной гигиены: в случае кашля и чихания прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Использованные салфетки сразу выбрасывайте, обрабатывайте руки антисептиком и по возможности мойте руки с мылом;
- обратитесь за медицинской помощью, если у вас появились симптомы и вы находитесь в безопасности.
На что следует обратить внимание при обустройстве безопасного места для убежища:
- обеспечьте людей, которые находятся в месте временного пребывания, теплой одеждой и одеялами;
- проветривайте помещение минимум три раза в день, делайте ежедневную влажную уборку;
- по возможности организуйте скрининг людей на наличие признаков инфекционных заболеваний (тестирование, осмотр медицинским работником).
Помните, что все, кто имеет симптомы острых респираторных или других заболеваний, должны быть изолированы в отдельном помещении. Им должна быть оказана медицинская помощь.