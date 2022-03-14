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Дистанція і гігієна: як уникнути поширення інфекцій в місцях масового скупчення людей

14 Березня 2022, 17:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
переселенці
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України підготувало інформаційну пам’ятку про те, як уникнути поширення інфекційних хвороб у місцях перебування переселенців та біженців.

Відзначається, що війна в рази збільшила кількість внутрішніх переміщень. Багато зараз живуть або проводять час у спеціально облаштованих місцях для перебування переселенців/біженців.

Велике скупчення людей, відсутність стійкого доступу до проточної води і засобів гігієни можуть загрожувати поширенням інфекційних хвороб.

Запобігти цьому можна завдяки застосуванню адекватних засобів профілактики.

Як уникнути поширення інфекцій під час перебування в тимчасовому притулку:

  • перше правило – фізична дистанція, гігієна рук і органів дихання, по можливості продовжуйте носити маски;
  • не торкайтеся руками обличчя;
  • мийте руки перед вживанням їжі, в крайньому випадку використовуйте антисептики або вологі серветки;
  • дотримуйтеся правил респіраторної гігієни: в разі кашлю та чхання прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя. Використані серветки відразу викидайте, обробляйте руки антисептиком і по можливості мийте руки з милом;
  • зверніться за медичною допомогою, якщо у вас з’явилися симптоми і ви перебуваєте в безпеці.
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На що слід звернути увагу при облаштуванні безпечного місця для притулку:

  • забезпечте людей, які знаходяться в місці тимчасового перебування, теплим одягом і ковдрами;
  • провітрюйте приміщення мінімум три рази на день, робіть щоденне вологе прибирання;
  • по можливості організуйте скринінг людей на наявність ознак інфекційних захворювань (тестування, огляд медичним працівником).

Пам’ятайте, що всі, хто має симптоми гострих респіраторних або інших захворювань, повинні бути ізольовані в окремому приміщенні. Їм повинна бути надана медична допомога.

Джерело
МОЗ
Теги
бомбосховище , Війна в Україні , Гігієна , дезінфекція , МОЗ України , поради лікаря
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