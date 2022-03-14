Міністерство охорони здоров’я України підготувало інформаційну пам’ятку про те, як уникнути поширення інфекційних хвороб у місцях перебування переселенців та біженців.
Відзначається, що війна в рази збільшила кількість внутрішніх переміщень. Багато зараз живуть або проводять час у спеціально облаштованих місцях для перебування переселенців/біженців.
Велике скупчення людей, відсутність стійкого доступу до проточної води і засобів гігієни можуть загрожувати поширенням інфекційних хвороб.
Запобігти цьому можна завдяки застосуванню адекватних засобів профілактики.
Як уникнути поширення інфекцій під час перебування в тимчасовому притулку:
- перше правило – фізична дистанція, гігієна рук і органів дихання, по можливості продовжуйте носити маски;
- не торкайтеся руками обличчя;
- мийте руки перед вживанням їжі, в крайньому випадку використовуйте антисептики або вологі серветки;
- дотримуйтеся правил респіраторної гігієни: в разі кашлю та чхання прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя. Використані серветки відразу викидайте, обробляйте руки антисептиком і по можливості мийте руки з милом;
- зверніться за медичною допомогою, якщо у вас з’явилися симптоми і ви перебуваєте в безпеці.
На що слід звернути увагу при облаштуванні безпечного місця для притулку:
- забезпечте людей, які знаходяться в місці тимчасового перебування, теплим одягом і ковдрами;
- провітрюйте приміщення мінімум три рази на день, робіть щоденне вологе прибирання;
- по можливості організуйте скринінг людей на наявність ознак інфекційних захворювань (тестування, огляд медичним працівником).
Пам’ятайте, що всі, хто має симптоми гострих респіраторних або інших захворювань, повинні бути ізольовані в окремому приміщенні. Їм повинна бути надана медична допомога.