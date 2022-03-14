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Порядок спрощено: як під час війни отримати оплату лікарняного та декретну допомогу

14 Березня 2022, 15:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
беженцы
Джерело: Depositphotos

Під час ведення бойових дій на території України працівники, які змушені евакуюватися, можуть отримати лікарняні та декретні допомоги безпосередньо від Фонду соцстрахування.

Про це повідомила прес-служба Фонду.

Співробітники, чиї роботодавці, у зв’язку з бойовими діями, не змогли обробити їхні лікарняний і подати з ним заяву-розрахунок за місцем їх розташування, можуть самостійно звернутися до Фонду соціального страхування України (ФССУ) для отримання лікарняних і декретної допомоги.

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Для цього застраховані особи повинні звернутися в будь-яке зручне відділення ФССУ: або за місцем тимчасового перебування в результаті евакуації, або за місцем реєстрації і т. п.

Безпосередньо працівнику може бути нарахована:

  • допомога по вагітності та пологах
  • допомога з тимчасової втрати працездатності
  • допомога на поховання.

Кошти будуть перераховані на спеціально відкритий для працівника поточний рахунок або особисту банківську карту.

Документи, необхідні для отримання допомоги:

  • паперовий листок непрацездатності або Е-лікарняний
  • копію першої-четвертої, одинадцятої-шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в цьому випадку не потрібна.

Джерело: Фонд соцстрахування

Теги
Війна в Україні , Лікарняні , Соціальні виплати , Соцстрахування , фонд соціального страхування
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