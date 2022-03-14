Під час ведення бойових дій на території України працівники, які змушені евакуюватися, можуть отримати лікарняні та декретні допомоги безпосередньо від Фонду соцстрахування.

Про це повідомила прес-служба Фонду.

Співробітники, чиї роботодавці, у зв’язку з бойовими діями, не змогли обробити їхні лікарняний і подати з ним заяву-розрахунок за місцем їх розташування, можуть самостійно звернутися до Фонду соціального страхування України (ФССУ) для отримання лікарняних і декретної допомоги.

Для цього застраховані особи повинні звернутися в будь-яке зручне відділення ФССУ: або за місцем тимчасового перебування в результаті евакуації, або за місцем реєстрації і т. п.

Безпосередньо працівнику може бути нарахована:

допомога по вагітності та пологах

допомога з тимчасової втрати працездатності

допомога на поховання.

Кошти будуть перераховані на спеціально відкритий для працівника поточний рахунок або особисту банківську карту.

Документи, необхідні для отримання допомоги:

паперовий листок непрацездатності або Е-лікарняний

копію першої-четвертої, одинадцятої-шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в цьому випадку не потрібна.

Джерело: Фонд соцстрахування