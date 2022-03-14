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Діаліз в умовах війни – корисні посилання на лікарні, які його проводять

14 Березня 2022, 13:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гемодиализ
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я підготувало своєрідну пам’ятку, яка може дуже стане в нагоді українцям, які за станом свого здоров’я потребують процедури гемодіалізу.

Нагадаємо, що діаліз – це виведення з організму токсинів і надлишків рідини за допомогою процедури очищення крові. Пацієнти з хронічними хворобами нирок повинні проходити таку процедуру кілька разів на тиждень.

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Куди звертатися за процедурою діалізу

Якщо людина виїхала із зони активних бойових дій в безпечне місце, то потрібно звернутися в найближчу лікарню, яка має договір з НСЗУ у напрямку гемодіалізу або перитонеального діалізу.

Знайти такі лікарні можна на дашборді НСЗУ (вкладка Укладені договори про медичне обслуговування населення) або уточнити у оператора контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Якщо людина залишається вдома і змушена змінити лікарню через неможливість безпечного проведення процедури діалізу, в цьому випадку може бути корисною інформація, яку можна знайти за цим посиланням.

Тут ви знайдете відомості про лікарні, які надають послуги діалізу в Києві, а також Київській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях. У таблиці також є адреси та контактні дані лікарень, коментарі щодо готовності установи приймати нових пацієнтів.

За цим посиланням можна переглянути карту місць проведення гемодіалізу у відділеннях медичних закладів по всій Україні.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , МОЗ України , поради лікаря
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