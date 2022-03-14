Життя в Україні не тільки триває, а й народжується нове. Згідно з даними Мін’юсту, від початку війни в країні з’явилися на світ понад 4 тис. дітей.

З Києва, Харкова, Херсона, новонароджених з усіх гарячих точок країни везуть до Львова, щоб зберегти їхні життя і здоров’я. Багато з них довгий час перебували в бомбосховищах, чули вибухи, обстріли, бачили смерть рідних.

Жителі Львова допомагають як можуть.

Макар народився 24 лютого в машині швидкої допомоги пізно вночі, лише за кілька годин до початку повномасштабної війни в Україні.

– Перші вибухи ми почули о третій годині ранку. У пологовому будинку постійно перебували в бомбосховищі, – розповідає мама малюка Наталя.

З немовлям на руках вона перебувала в підвалі пологового будинку п’ять днів. Там же Макарчика і хрестили. Малюк був ослаблений і потребував особливого догляду.

Коли стан дитини стабілізувався, мама вирішила їхати до Львова. Тут медики надали дитині всю необхідну допомогу. Зараз вона відчуває себе набагато краще.

…Мама маленької Аліни рятувалася від війни на 36 тижні вагітності. Жінка планувала народжувати в Києві, але зважилася подолати сотні кілометрів, щоб народити малюка подалі від російських ракет.

Через передчасні пологи дитина перебуває під постійним наглядом лікарів Першого територіального медичного об’єднання Львова.

Передчасні пологи, на думку мами, могла спровокувати важка поїздка. Але в цілому дівчинка з’явилася на світ сильною і здоровенькою. Такі діти багато чого зможуть домогтися в житті, впевнена жінка.

За словами медиків, породіллі, які сьогодні прибувають до Львова, потребують серйозної психологічної підтримки. Адже багатьом з них довелося пройти дуже непростий шлях.

– Жінки розгублені, вони дуже переживають за життя найдорожчого, що у них є, свою дитину, яку Бог їм щойно подарував і тут же нависла така загроза, – каже лікар-акушер 1 ТМО Львова Лариса Григоренко.

За словами лікаря, жінки просять тільки про одне – захистіть наших дітей. Вони, мабуть, як ніхто хочуть якнайшвидшої перемоги України в цій війні. Щоб їхні малюки могли жити у вільній країні.