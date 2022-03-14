Жизнь в Украине не только продолжается, но и рождается новая. Согласно данным Минюста, с начала войны в стране появились на свет более 4 тыс. детей.

Из Киева, Харькова, Херсона, новорожденных из всех горячих точек страны везут во Львов, чтобы сберечь их жизнь и здоровье. Многие из них долгое время находились в бомбоубежищах, слышали взрывы, обстрелы, видели смерть родных.

Жители Львова помогают как могут.

Макар родился 24 февраля в машине скорой помощи поздно ночью, всего за несколько часов до начала полномасштабной войны в Украине.

— Первые взрывы мы услышали в три часа утра. В роддоме постоянно находились в бомбоубежище, — рассказывает мама малыша Наталья.

С младенцем на руках она находилась в подвале роддома пять дней. Там же Макарчика и крестили. Малыш был ослабленный и нуждался в особенном уходе.

Когда состояние ребенка стабилизировалось, мама решила ехать во Львов. Здесь медики оказали ребенку всю необходимую помощь. Сейчас он чувствует себя намного лучше.

…Мама маленькой Алины спасалась от войны на 36 неделе беременности. Женщина планировала рожать в Киеве, но решилась преодолеть сотни километров, чтобы родить малыша подальше от российских ракет.

Из-за преждевременных родов ребенок находится под постоянным наблюдением врачей Первого территориального медицинского объединения Львова.

Преждевременные роды, по мнению мамы, могла спровоцировать тяжелая поездка. Но в целом девочка появилась на свет сильной и здоровенькой. Такие дети многого смогут добиться в жизни, уверена женщина.

По словам медиков, роженицы, которые сегодня прибывают во Львов, нуждаются в серьезной психологической поддержке. Ведь многим из них пришлось пройти очень непростой путь.

— Женщины растеряны, они очень переживают за жизнь самого дорого, что у них есть, своего ребенка, которого Бог им только что подарил и тут же нависла такая угроза, — говорит врач-акушер 1 ТМО Львова Лариса Григоренко.

По словам врача, женщины просят только об одном – защитите наших детей. Они, пожалуй, как никто хотят скорейшей победы Украины в этой войне. Чтобы их малыши могли жить в свободной стране.