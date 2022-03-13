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На заметку беременным. Как выносить ребенка в условиях войны

13 марта 2022, 09:40
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
На заметку беременным. Как выносить ребенка в условиях войны
Источник: Pixabay

Беременность – особый и максимально ответственный период жизни для каждой женщины. Однако некоторым украинкам приходится вынашивать ребенка в условиях войны.

Из-за опасности и стресса это сделать сложно, однако если придерживаться правил, можно сохранить беременность и успешно родить ребенка. Психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина перечислила их.

Рекомендации будущим мамам:

  • находиться в максимально защищенном месте, по возможности переехать в другую местность, если ее нет – найти безопасное бомбоубежище;
  • постоянно держать связь с врачом;
  • разработать четкий план экстренной транспортировки в больницу;
  • стараться держать душевное спокойствие и эмоциональное равновесие;
  • иметь группу поддержки — семья, другие беременные женщины или родившие мамы.
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Кроме того, очень важен режим питания, питья воды, физической активности и сна. Чтобы родить здорового ребенка, нужно по возможности полноценно питаться, больше двигаться и высыпаться.

В то же время нужно меньше времени посвящать чтению новостей.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , вагітність , Советы
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