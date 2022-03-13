Беременность – особый и максимально ответственный период жизни для каждой женщины. Однако некоторым украинкам приходится вынашивать ребенка в условиях войны.

Из-за опасности и стресса это сделать сложно, однако если придерживаться правил, можно сохранить беременность и успешно родить ребенка. Психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина перечислила их.

Рекомендации будущим мамам:

находиться в максимально защищенном месте, по возможности переехать в другую местность, если ее нет – найти безопасное бомбоубежище;

постоянно держать связь с врачом;

разработать четкий план экстренной транспортировки в больницу;

стараться держать душевное спокойствие и эмоциональное равновесие;

иметь группу поддержки — семья, другие беременные женщины или родившие мамы.

Кроме того, очень важен режим питания, питья воды, физической активности и сна. Чтобы родить здорового ребенка, нужно по возможности полноценно питаться, больше двигаться и высыпаться.

В то же время нужно меньше времени посвящать чтению новостей.

Источник: Психологическая поддержка