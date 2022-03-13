Беременность – особый и максимально ответственный период жизни для каждой женщины. Однако некоторым украинкам приходится вынашивать ребенка в условиях войны.
Из-за опасности и стресса это сделать сложно, однако если придерживаться правил, можно сохранить беременность и успешно родить ребенка. Психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина перечислила их.
Рекомендации будущим мамам:
- находиться в максимально защищенном месте, по возможности переехать в другую местность, если ее нет – найти безопасное бомбоубежище;
- постоянно держать связь с врачом;
- разработать четкий план экстренной транспортировки в больницу;
- стараться держать душевное спокойствие и эмоциональное равновесие;
- иметь группу поддержки — семья, другие беременные женщины или родившие мамы.
Кроме того, очень важен режим питания, питья воды, физической активности и сна. Чтобы родить здорового ребенка, нужно по возможности полноценно питаться, больше двигаться и высыпаться.
В то же время нужно меньше времени посвящать чтению новостей.
Источник: Психологическая поддержка