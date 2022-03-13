Вагітність – особливий та максимально відповідальний період життя для кожної жінки. Проте деяким українкам доводиться виношувати дитя в умовах війни.

Через небезпеку та стрес це зробити досить складно, проте якщо дотримуватися правил, можна зберегти вагітність та успішно народити дитину. Психологиня, кандидатка психологічних наук Ірина Тичина перерахувала їх.

Рекомендації майбутнім мамам:

перебувати у максимально захищеному місці, за можливості переїхати в іншу місцевість, якщо її немає – знайти безпечне бомбосховище;

постійно тримати в’язок з лікарем;

розробити чіткий план екстреного транспортування до лікарні;

намагатися тримати душевний спокій та емоційну рівновагу;

мати групу підтримки – родина, інші вагітні жінки чи мами, що народили.

Крім того, дуже важливим є режим харчування, пиття води, фізичної активності та сну. Щоб народити здорову дитину, треба за можливості повноцінно харчуватися, більше рухатися та висипатися.

Водночас потрібно менше часу присвячувати читанню новин.

Джерело: Психологічна підтримка