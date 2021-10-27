Коли найкраще проводити тест на вагітність? Чи завжди ці тести дають достовірний результат? Чи буває так, що тест дає збій і вводить жінку в оману з приводу ймовірності настання вагітності?

Про все це Фактам ICTV розповіла акушер-гінеколог однієї з київських клінік Ірина Забродська.

Для початку ми попросили лікаря пояснити хоча б в загальних рисах, за яким принципом працює експрес-тест.

– Головний принцип – це реакція тесту на гормон, які з’являється в жіночому організмі внаслідок настання вагітності, – розповіла гінеколог.

І пояснила, що гормон вагітності називається хоріонічним гонадотропіном людини або просто ХГЛ. Так ось, як тільки кількість цього гормону досягає необхідного рівня, тест на вагітність реагує на нього і висвічує ті самі дві смужки.

Тут потрібно розуміти, що робити тест безглуздо відразу після статевого акту і навіть на наступний день після нього. Тому що кількості гормону ще вкрай недостатньо для виявлення факту зачаття.

За словами лікаря, користуватися тестом на вагітність доцільно на 7-10 добу. Оскільки саме до цього часу запліднена яйцеклітина кріпиться до стінки матки, процес дозрівання плоду запускається і кількість ХГЛ збільшується в рази.

Найпопулярніші тести на вагітність визначають або спростовують можливе зачаття через два тижні після статевого акту. Або ж через 2-3 доби після дня, з якого повинні були початися місячні. Принцип тут такий: чим більше днів пройде, тим швидше і чіткіше тест буде реагувати на гормон вагітності.

Є і високочутливі тести, які припускають визначення вагітності вже на третю або четверту добу.

В який час доби краще робити тест

Якщо ми говоримо про дуже ранні терміни, тест на вагітність найкраще робити вранці, коли рівень ХГЛ найвищий. Ближче до обіду, а тим більше до вечора, концентрація гормону знижується і його може бути недостатньо, щоб тест отримав необхідний реагент для реакції.

На більш пізніх термінах час доби вже не має значення – тест буде однаково активний.

На чутливість тесту на вагітність можуть також вплинути і деякі фактори, такі, наприклад, як занадто розбавлена сеча, яка може бути такою внаслідок прийому сечогінних препаратів.

Коли тест на вагітність може дати збій

За словами Ірини Забродської, причини недостовірних показань тесту на вагітність можуть бути цілком банальні. Наприклад, жінка занадто поквапилася застосувати тест, тобто в організмі ще не вироблено достатню кількість ХГЛ. Або ж тест використаний ввечері, коли рівень ХГЛ падає до критично низького і тест не реагує на гормон.

Нерідко буває, що тест на вагітність елементарно прострочений. У чому слід переконатися при його покупці.

– У моїй лікарській практиці були випадки, коли тест показував негативний результат, але у жінки була позаматкова вагітність. Тобто цей той самий привід, коли потрібно терміново йти до лікаря, – зазначає акушер-гінеколог.

Головне – перед застосуванням тесту на вагітність обов’язково ознайомтеся з інструкцією по його застосуванню. Тести від різних виробників можуть мати свої нюанси і особливості.

Досить часто трапляється так, що жінка не помічає змін в організмі та списує ознаки вагітності на отруєння та погане самопочуття. Проте деякі симптоми можуть сигналізувати про те, що в організмі жінки зароджується нове життя.

Факти ICTV поспілкувалися з гінекологом медичного центру Сіті клініка Світланою Коханенко про перші ознаки вагітності та коли вони з’являються.