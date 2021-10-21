Календар вагітності – що це таке і як його вести

Календар вагітності стане відмінною підмогою для майбутньої мами. Цей своєрідний щоденник допоможе усвідомленіше готуватися до появи на світ дитини, глибше відчути її чудесне перетворення із крихітного зародка на повноцінний плід.

Про подробиці календарного перебігу вагітності Факти ICTV розпитали лікаря-гінеколога Олену Зубенко.

– Перш за все календар вагітності потрібен для того, щоб майбутня мама могла фіксувати у ньому ті зміни, які відбуваються протягом 40 тижнів і з нею, і з її малюком, – зазначила гінеколог.

За її словами, спочатку у календарі вагітності слід хоча б приблизно позначити дату зачаття. Зазвичай її вираховують із дня закінчення останніх місячних.

Потім умовно ділимо календар на три зони. Це – три триместри вагітності, кожен з яких по-своєму дивовижний і чудовий.

Так, протягом першого триместру вагітності, або перших 14 тижнів, як відомо, закладаються всі життєво важливі органи немовляти. Хоча зовні вагітність може бути ще непомітна для оточення.

А між тим вже у перший місяць у плода формуються серце, легені, мозок і пуповина, за допомогою якої дитина отримує від мами поживні речовини.

Другий місяць розвитку примітний тим, що у крихітки позначаються ручки, ніжки, вуха і перше волосся на голові. Внутрішні органи доповнюються шлунком і печінкою, що зобов’язує майбутню маму строго дотримуватися рекомендацій свого лікаря-гінеколога щодо раціонального і повноцінного харчування.

На третьому місяці дитина починає легкі рухи всіма чотирма кінцівками. Його зріст становить приблизно 10 см, а вага – близько 35 грамів. У цей період жінка не зможе не відзначити у своєму календарі вагітності, що почала набирати вагу. Спершу потроху – не більше двох кілограмів.

Другий триместр вагітності позначений періодом від 15-го до 24-го тижня. Саме у цей часовий відрізок дитина починає активно рости – до 40 см. За допомогою УЗД вже можна визначити її стать. Дуже часто під час цієї процедури і лікар, і майбутня мама можуть бачити, як малюк смокче великий палець на руці. І це невимовні за емоційною силою враження.

На терміні шість місяців плід, як правило, вже практично повністю сформований. Він чудово чує все, що відбувається зовні. Може штовхатися ручками і ніжками, почувши гучні, різкі звуки.

І, нарешті, завершальний третій триместр. Його можна назвати активною підготовкою дитини до появи на світ. Малюк потягується, перевертається та брикається, поступово просуваючись у порожнину материнського таза. На восьмому місяці він уже починає бачити.

Лікарі-гінекологи рекомендують обов’язково вести календар вагітності. По-перше, це допоможе швидше виявити можливі порушення у розвитку плода. А, по-друге, календар стане справжнім коштовним раритетом серед ваших сімейних цінностей, матеріальним нагадуванням про прекрасні 40 тижнів, проведених в очікуванні дива.