Календарь беременности — что это такое и как его вести

Календарь беременности станет великолепным подспорьем для будущей мамы. Этот своеобразный дневник поможет осознаннее готовиться к появлению на свет ребенка, глубже прочувствовать его чудесное превращение из крохотного зародыша в полноценный плод.

О подробностях календарного течения беременности Факты ICTV расспросили врача-гинеколога Елену Зубенко.

— Прежде всего календарь беременности нужен для того, чтобы будущая мама могла фиксировать в нем те изменения, которые происходят на протяжении 40 недель и с ней, и с ее малышом, — отметила гинеколог.

По ее словам, для начала в календаре беременности следует хотя бы приблизительно обозначить предполагаемую дату зачатия. Обычно ее высчитывают со дня окончания последних месячных.

Затем условно делим календарь на три зоны. Это – три триместра беременности, каждый из которых по-своему удивителен и замечателен.

Так, в течение первого триместра беременности, или первых 14 недель, как известно, закладываются все жизненно важные органы младенца. Хотя внешне беременность может быть еще незаметна для окружающих.

А между тем уже в первый месяц у плода формируются сердце, легкие, мозг и пуповина, посредством которой ребенок получает от мамы питательные вещества.

Второй месяц развития замечателен тем, что у крохи обозначаются ручки, ножки, уши и первые волосы на голове. Внутренние органы дополняются желудком и печенью, что обязывает будущую маму строго придерживаться рекомендаций своего врача-гинеколога относительно рационального и полноценного питания.

На третьем месяце ребенок начинает легкие движения всеми четырьмя конечностями. Его рост составляет примерно 10 см, а вес – порядка 35 граммов. В этот период женщина не сможет не отметить в своем календаре беременности, что начала прибавлять в весе. На первых порах немного – не больше двух килограммов.

Второй триместр беременности обозначен периодом от 15-й до 24-й недели. Именно в этот временной отрезок ребенок начинает активно расти – до 40 см. С помощью УЗИ уже можно определить его пол. Очень часто во время этой процедуры и врач, и будущая мама могут видеть, как малыш сосет большой палец на руке. И это непередаваемые по эмоциональной силе впечатления.

На сроке в 6 месяцев плод, как правило, уже практически полностью сформирован. Он прекрасно слышит все, что происходит снаружи. Может толкаться ручками и ножками, услышав громкие, резкие звуки.

И, наконец, заключительный третий триместр. Его можно назвать активной подготовкой ребенка к появлению на свет. Малыш потягивается, переворачивается и брыкается, постепенно продвигаясь в полость материнского таза. На восьмом месяце он уже начинает видеть.

Врачи-гинекологи рекомендуют вести календарь беременности в обязательном порядке. Во-первых, это поможет быстрее выявить возможные нарушения в развитии плода. А, во-вторых, календарь станет настоящим бесценным раритетом среди ваших семейных ценностей, материальным напоминанием о прекрасных 40 неделях, проведенных в ожидании чуда.