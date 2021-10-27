Когда лучше всего проводить тест на беременность? Всегда ли эти тесты дают достоверный результат? Бывает ли так, что тест дает сбой и вводит женщину в заблуждение по поводу вероятности наступления беременности?

Обо всем этом Фактам ICTV рассказала акушер-гинеколог одной из киевских клиник Ирина Забродская.

Для начала мы попросили врача объяснить хотя бы в общих чертах, по какому принципу работает экспресс-тест на беременность.

— Главный принцип – это реакция теста на гормон, который появляется в женском организме вследствие наступления беременности, — рассказала гинеколог.

И пояснила, что гормон беременности называется хорионическим гонадотропином человека или просто ХГЧ. Как только количество этого гормона достигает необходимой концентрации, тест на беременность реагирует на него и высвечивает те самые пресловутые две полоски.

Тут нужно понимать, что делать тест на беременность бессмысленно сразу после полового акта и даже на следующий день после него. Потому что количества гормона еще недостаточно для выявления факта зачатия.

По словам врача, пользоваться тестом на беременность целесообразно на 7-10 сутки. Поскольку именно к этому времени оплодотворенная яйцеклетка крепится к стенке матки процесс созревания плода запускается и количество ХГЧ увеличивается в разы.

Самые популярные тесты на беременность определяют или опровергают возможное зачатие спустя две недели после полового акта. Или же спустя 2-3 суток после дня, с которого должны были начаться месячные. Принцип здесь такой: чем больше дней пройдет, тем быстрее и четче тест будет реагировать на гормон беременности.

Есть и высокочувствительные тесты, которые предполагают определение беременности уже на третьи или четвертые сутки.

В какое время суток лучше делать тест

Если мы говорим об очень ранних сроках, тест на беременность лучше всего делать утром, когда уровень ХГЧ самый высокий. Ближе к обеду, а тем более к вечеру, концентрация гормона снижается и его может быть недостаточно, чтобы тест получил необходимый реагент для реакции.

На более поздних сроках время суток уже не имеет значения – тест будет одинаково активен.

На чувствительность теста на беременность могут также повлиять и некоторые факторы, такие, к примеру, как слишком разбавленная моча, которая может быть таковой вследствие приемы мочегонных препаратов.

Когда тест на беременность может дать сбой

По словам Ирины Забродской, причины недостоверных показаний теста на беременность могут быть вполне банальные. К примеру, женщина слишком поторопилась применить тест, то есть в организме еще не выработано достаточное количество ХГЧ. Или же тест использован вечером, когда уровень ХГЧ падает до критично низкого и тест не реагирует на гормон.

Нередко бывает, что тест на беременность элементарно просрочен. В чем следует убедиться при его покупке.

— В моей врачебной практике были случаи, когда тест показывал отрицательный результат, но у женщины была внематочная беременность. То есть этот тот самый повод, когда нужно срочно идти к врачу, — отмечает акушер-гинеколог.

Главное – перед применением теста на беременность обязательно ознакомьтесь с инструкцией по его применению. Тесты от разных производителей могут иметь свои нюансы и особенности.

Довольно часто случается так, что женщина не замечает изменений в организме и списывает признаки беременности на отравление и плохое самочувствие. Однако некоторые симптомы могут сигнализировать о том, что в организме женщины зарождается новая жизнь.

Факты ICTV пообщались с гинекологом медицинского центра Сити клиника Светланой Коханенко о первых признаках беременности и когда они появляются.