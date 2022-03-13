Через війну в Україні громадяни можуть потерпати від стресу, через що потребуватимуть заспокійливих препаратів. Проте не всі їх можна примати бездумно абсолютно всім.

Перед тим, як почати їх пити, треба проконсультуватися з лікарем, говорить гінеколог Аліна Полюхович.

– Будь-які лікарські препарати приймаємо після консультації з лікарем, навіть на рослинній основі, – говорить Аліна Полюхович.

Вона перерахувала заспокійливі на основі трав, які можна всім:

Нообут;

Ноофен;

Біфрен;

Гліцисед;

Мебікар;

Адаптол;

Седафітон;

Пасифлора;

Седістрес;

Валідол;

Трикардин;

Настійка глоду;

Ново-пасит;

Персен;

Валеріана.

Проте вагітним треба бути обережними, їм можна лише чай з ромашкою, мелісою, лавандовий, магній, а також більше відпочинку та здоровий сон.

Після консультації лікаря дозволено Валеріану, Персен, Ново-пасит, Гліцин.

А от не можна Корвалол, Барбовал, Валокардин, настійку елеутерококу.

Жінкам на грудному вигодовуванні рекомендується вживати чай з ромашки, меліси, лаванди, Валідол, з погодження лікаря – Валеріану та Ново-пасит.

Загалом же рекомендується перед вживанням будь-яких препаратів заздалегідь поговорити зі спеціалістом.