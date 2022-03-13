Через війну в Україні громадяни можуть потерпати від стресу, через що потребуватимуть заспокійливих препаратів. Проте не всі їх можна примати бездумно абсолютно всім.
Перед тим, як почати їх пити, треба проконсультуватися з лікарем, говорить гінеколог Аліна Полюхович.
– Будь-які лікарські препарати приймаємо після консультації з лікарем, навіть на рослинній основі, – говорить Аліна Полюхович.
Вона перерахувала заспокійливі на основі трав, які можна всім:
- Нообут;
- Ноофен;
- Біфрен;
- Гліцисед;
- Мебікар;
- Адаптол;
- Седафітон;
- Пасифлора;
- Седістрес;
- Валідол;
- Трикардин;
- Настійка глоду;
- Ново-пасит;
- Персен;
- Валеріана.
Проте вагітним треба бути обережними, їм можна лише чай з ромашкою, мелісою, лавандовий, магній, а також більше відпочинку та здоровий сон.
Після консультації лікаря дозволено Валеріану, Персен, Ново-пасит, Гліцин.
А от не можна Корвалол, Барбовал, Валокардин, настійку елеутерококу.
Жінкам на грудному вигодовуванні рекомендується вживати чай з ромашки, меліси, лаванди, Валідол, з погодження лікаря – Валеріану та Ново-пасит.
Загалом же рекомендується перед вживанням будь-яких препаратів заздалегідь поговорити зі спеціалістом.