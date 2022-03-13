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Заспокійливі під час війни – що можна приймати дітям та вагітним

13 Березня 2022, 22:08
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Заспокійливі під час війни – що можна приймати дітям та вагітним
Джерело: Depositphotos

Через війну в Україні громадяни можуть потерпати від стресу, через що потребуватимуть заспокійливих препаратів. Проте не всі їх можна примати бездумно абсолютно всім.

Перед тим, як почати їх пити, треба проконсультуватися з лікарем, говорить гінеколог Аліна Полюхович.

– Будь-які лікарські препарати приймаємо після консультації з лікарем, навіть на рослинній основі, – говорить Аліна Полюхович.

Вона перерахувала заспокійливі на основі трав, які можна всім:

  • Нообут;
  • Ноофен;
  • Біфрен;
  • Гліцисед;
  • Мебікар;
  • Адаптол;
  • Седафітон;
  • Пасифлора;
  • Седістрес;
  • Валідол;
  • Трикардин;
  • Настійка глоду;
  • Ново-пасит;
  • Персен;
  • Валеріана.

Проте вагітним треба бути обережними, їм можна лише чай з ромашкою, мелісою, лавандовий, магній, а також більше відпочинку та здоровий сон.

Після консультації лікаря дозволено Валеріану, Персен, Ново-пасит, Гліцин.

А от не можна Корвалол, Барбовал, Валокардин, настійку елеутерококу.

Жінкам на грудному вигодовуванні рекомендується вживати чай з ромашки, меліси, лаванди, Валідол, з погодження лікаря – Валеріану та Ново-пасит.

Загалом же рекомендується перед вживанням будь-яких препаратів заздалегідь поговорити зі спеціалістом.

Теги
Ліки , Поради , поради лікаря , Стрес
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