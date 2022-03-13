Из-за войны в Украине граждане могут страдать от стресса, из-за чего нуждаются в успокоительных препаратах. Однако не все их можно принимать бездумно абсолютно всем.

Перед тем как начать их пить, нужно проконсультироваться с врачом, говорит гинеколог Алина Полюхович.

– Любые лекарственные препараты принимаем после консультации с врачом, даже на растительной основе, – говорит Алина Полюхович.

Она перечислила успокаивающие на основе трав, которые можно всем:

Нообут;

Ноофен;

Бифрен;

Глицисед;

Мебикар;

Адаптол;

Седафитон;

Пассифлора;

Седистресс;

Валидол;

Трикардин;

Настойка боярышника;

Ново-пассит;

Персен;

Валериана.

Однако беременным нужно быть осторожными, им можно только чай с ромашкой, мелиссой, лавандовый, магний, а также больше отдыха и здоровый сон.

После консультации врача разрешены Валериана, Персен, Ново-Пассит, Глицин.

А вот нельзя Корвалол, Барбовал, Валокардин, настойку элеутерококку.

Женщинам на грудном вскармливании рекомендуется употреблять чай из ромашки, мелиссы, лаванды, Валидол, по согласованию врача — Валериану и Ново-Пассит.

В целом же рекомендуется перед употреблением каких-либо препаратов предварительно поговорить со специалистом.