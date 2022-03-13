Из-за войны в Украине граждане могут страдать от стресса, из-за чего нуждаются в успокоительных препаратах. Однако не все их можно принимать бездумно абсолютно всем.
Перед тем как начать их пить, нужно проконсультироваться с врачом, говорит гинеколог Алина Полюхович.
– Любые лекарственные препараты принимаем после консультации с врачом, даже на растительной основе, – говорит Алина Полюхович.
Она перечислила успокаивающие на основе трав, которые можно всем:
- Нообут;
- Ноофен;
- Бифрен;
- Глицисед;
- Мебикар;
- Адаптол;
- Седафитон;
- Пассифлора;
- Седистресс;
- Валидол;
- Трикардин;
- Настойка боярышника;
- Ново-пассит;
- Персен;
- Валериана.
Однако беременным нужно быть осторожными, им можно только чай с ромашкой, мелиссой, лавандовый, магний, а также больше отдыха и здоровый сон.
После консультации врача разрешены Валериана, Персен, Ново-Пассит, Глицин.
А вот нельзя Корвалол, Барбовал, Валокардин, настойку элеутерококку.
Женщинам на грудном вскармливании рекомендуется употреблять чай из ромашки, мелиссы, лаванды, Валидол, по согласованию врача — Валериану и Ново-Пассит.
В целом же рекомендуется перед употреблением каких-либо препаратов предварительно поговорить со специалистом.