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Успокоительные во время войны — что можно принимать детям и беременным

13 марта 2022, 22:08
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Успокоительные во время войны — что можно принимать детям и беременным
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине граждане могут страдать от стресса, из-за чего нуждаются в успокоительных препаратах. Однако не все их можно принимать бездумно абсолютно всем.

Перед тем как начать их пить, нужно проконсультироваться с врачом, говорит гинеколог Алина Полюхович.

– Любые лекарственные препараты принимаем после консультации с врачом, даже на растительной основе, – говорит Алина Полюхович.

Она перечислила успокаивающие на основе трав, которые можно всем:

  • Нообут;
  • Ноофен;
  • Бифрен;
  • Глицисед;
  • Мебикар;
  • Адаптол;
  • Седафитон;
  • Пассифлора;
  • Седистресс;
  • Валидол;
  • Трикардин;
  • Настойка боярышника;
  • Ново-пассит;
  • Персен;
  • Валериана.

Однако беременным нужно быть осторожными, им можно только чай с ромашкой, мелиссой, лавандовый, магний, а также больше отдыха и здоровый сон.

После консультации врача разрешены Валериана, Персен, Ново-Пассит, Глицин.

А вот нельзя Корвалол, Барбовал, Валокардин, настойку элеутерококку.

Женщинам на грудном вскармливании рекомендуется употреблять чай из ромашки, мелиссы, лаванды, Валидол, по согласованию врача — Валериану и Ново-Пассит.

В целом же рекомендуется перед употреблением каких-либо препаратов предварительно поговорить со специалистом.

Теги
Ліки , Советы , поради лікаря , Стрес
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