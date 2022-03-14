Министерство здравоохранения подготовило своеобразную памятку, которая может очень пригодиться украинцам, которые по состоянию своего здоровья нуждаются в процедуре гемодиализа.

Напомним, что диализ – это вывод из организма токсинов и излишков жидкости с помощью процедуры очищения крови. Пациенты с хроническими болезнями почек должны проходить такую процедуру несколько раз в неделю.

Куда обращаться за процедурой диализа

Если человек выехал из зоны активных боевых действий в безопасное место, то нужно обратиться в ближайшую больницу, которая имеет договор с НСЗУ по направлению гемодиализа или перитонеального диализа.

Найти такие больницы можно на дашборде НСЗУ (вкладка Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения) или уточнить у оператора контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

Если человек остается дома и вынужден сменить больницу из-за невозможности безопасного проведения процедуры диализа, в этом случае может быть полезной информация, которую можно найти по этой ссылке.

Здесь вы найдете сведения о больницах, которые оказывают услуги диализа в Киеве, а также Киевской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях. В таблице также есть адреса и контактные данные больниц, комментарии относительно готовности учреждения принимать новых пациентов.

По этой ссылке можно посмотреть карту мест проведения гемодиализа в отделениях медицинских учреждений по всей Украине.