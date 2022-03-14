Опасность заразиться Covid-19 — последнее, о чем думают сейчас украинцы. Между тем, вынужденное пребывание в течение долгого времени в тесноте убежищ, порой в антисанитарных условиях, может стать благодатной почвой для коронавируса, полиомиелита и других патогенов.

В связи с тем, что миллионы людей находятся в движении, спасаясь от российского вторжения, системы здравоохранения нарушены, а программы тестирования и вакцинации приостановлены.

Эксперты здравоохранения опасаются, что все это может привести к распространению болезни. Но пандемия, по их словам, больше не является главным приоритетом.

— Люди больше не боятся Covid-19. Люди боятся войны, — говорит заведующая терапевтическим отделением Клинической городской больницы скорой медицинской помощи Львова Марта Сайко.

По словам заместителя директора Центра общественного здоровья Украины Александра Мацкова, в хаосе войны невозможно оценить, как развивается пандемия. Тестирование на коронавирус в значительной степени было приостановлено, врачи вынуждены только наблюдать за клиническими симптомами, не прибегая к лабораторным анализам.

В результате за последние две недели количество новых зарегистрированных случаев резко сократилось, но снижение также может быть естественным, полагают медики. Отмечая, что всплеск варианта Омикрон пошел на убыль еще до того, как российские войска и танки пересекли границу.

Украина имеет относительно низкий уровень вакцинации от Covid-19, едва треть населения. И миллионы людей, покидая свои дома, столпились в эвакуационных поездах, центрах переселения, временных жилищах и подземных убежищах. Это все — условия для нового всплеска инфекций.

В последнее время Украина также борется с редкой вспышкой полиомиелита, который распространяется из-за антисанитарных условий и загрязнения воды, что является обычным явлением во время кризиса с беженцами.

Европа была сертифицирована как свободная от полиомиелита, но в октябре 2021 года 20 человек в Украине дали положительный результат на вирус, который может вызвать лихорадку и паралич, а затем он распространился на второй регион страны. По словам медиков, вспышка, похоже, была локализована, но у двух пациентов развился паралич.

Напомним, что, как и большая часть Европы, Украина пережила всплеск коронавируса в начале этого года, когда фиксировалось в среднем более 35 тыс. случаев в день в начале февраля и более 200 смертей в день к середине месяца.

По данным Минздрава, по состоянию на 9 марта было зарегистрировано 6 112 случаев заболевания и 115 смертей.

До войны украинцы были относительно дисциплинированы в отношении ношения масок в общественных местах. Но сегодня большинство людей, похоже, отказались от каких-либо протоколов.

По словам Марты Сайко, во львовской больнице скорой помощи находятся 32 пациента с Covid-19, четверо из них в реанимации. Один человек на этой неделе умер. Но нагрузка стала намного меньше, чем в предыдущие месяцы. Сейчас это обычно четыре или пять пациентов в день, в то время как ранее поступало от 20 до 25 человек в сутки.