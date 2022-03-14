Небезпека заразитися на Covid-19 – останнє, про що думають зараз українці. Тим часом, вимушене перебування протягом довгого часу в тісноті сховищ, часом в антисанітарних умовах, може стати благодатним ґрунтом для коронавірусу, поліомієліту та інших патогенів.

У зв’язку з тим, що мільйони людей перебувають у русі, рятуючись від російського вторгнення, системи охорони здоров’я порушені, а програми тестування і вакцинації припинені.

Експерти охорони здоров’я побоюються, що все це може призвести до поширення хвороби. Але пандемія, за їхніми словами, більше не є головним пріоритетом.

– Люди більше не бояться Covid-19. Люди бояться війни, – каже завідувачка терапевтичним відділенням Клінічної міської лікарні швидкої медичної допомоги Львова Марта Сайко.

За словами заступника директора Центру громадського здоров’я України Олександра Мацкова, в хаосі війни неможливо оцінити, як розвивається пандемія. Тестування на коронавірус значною мірою було призупинено, лікарі змушені тільки спостерігати за клінічними симптомами, не вдаючись до лабораторних аналізів.

В результаті за останні два тижні кількість нових зареєстрованих випадків різко скоротилася, але зниження також може бути природним, вважають медики. Відзначаючи, що сплеск варіанту Омікрон пішов на спад ще до того, як російські війська і танки перетнули кордон.

Україна має відносно низький рівень вакцинації від Covid-19, заледве третину населення. І мільйони людей, залишаючи свої будинки, скупчилися в евакуаційних поїздах, центрах переселення, тимчасових житлах і підземних притулках. Це все – умови для нового сплеску інфекцій.

Останнім часом Україна також бореться з рідкісним спалахом поліомієліту, який поширюється через антисанітарні умови і забруднення води, що є звичайним явищем під час кризи з біженцями.

Європа була сертифікована як вільна від поліомієліту, але в жовтні 2021 року 20 осіб в Україні дали позитивний результат на вірус, який може викликати лихоманку і параліч, а потім він поширився на другий регіон країни. За словами лікарів, спалах, схоже, був локалізований, але у двох пацієнтів розвинувся параліч.

Нагадаємо, що, як і більша частина Європи, Україна пережила сплеск коронавірусу на початку цього року, коли фіксувалося в середньому понад 35 тис. випадків на день на початку лютого і більше 200 смертей на день до середини місяця.

Згідно з даними МОЗ, станом на 9 березня було зареєстровано 6 112 випадків захворювання і 115 смертей.

До війни українці були відносно дисципліновані щодо носіння масок у громадських місцях. Але сьогодні більшість людей, здається, відмовилися від будь-яких протоколів.

За словами Марти Сайко, у львівській лікарні швидкої допомоги перебувають 32 пацієнти з Covid-19, четверо з них у реанімації. Одна людина цього тижня померла. Але навантаження стало набагато менше, ніж у попередні місяці. Зараз це зазвичай чотири або п’ять пацієнтів на день, в той час як раніше надходило від 20 до 25 осіб на добу.