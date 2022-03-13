В Сокольниках Львовского района 14 марта откроют полевой госпиталь для переселенцев, сообщает Львовская областная военная администрация.

— 14 марта на паркинге торгового центра King Cross Leopolis в с. Сокольники Львовского района откроют полевой госпиталь, куда смогут обращаться переселенцы, — говорится в сообщении пресс-службы Обладминистрации.

Организатором госпиталя выступает международная гуманитарная организация Сумка Самарянина.

В госпитале смогут получить бесплатную медицинскую помощь вынужденно перемещенные лица или те, кто пострадал во время военных действий.

В полевом госпитале буду предоставляться такие медуслуги: неотложная и хирургическая помощь, стационарные и амбулаторные услуги, услуги для женщин и детей, включая акушерство.

В сообщении отмечается, что полевой госпиталь будет работать круглосуточно. Помощь будут оказывать американские врачи и медсестры.

Жители Днепропетровщины сочувствуют людям, которые пострадали, а потому решили отправить гуманитарные конвои в города, нуждающиеся в помощи. Восемь грузовиков выехали с продуктами питания и медикаментами в места, где назревает гуманитарная катастрофа.

Источник: Львовская ОВА