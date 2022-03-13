Сокільники Львівського району 14 березня відкриють польовий шпиталь для переселенців, повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

– 14 березня на паркінгу торгового центру King Cross Leopolis у с. Сокільники Львівського району відкриють польовий шпиталь, куди можуть звертатися переселенці, – йдеться у повідомленні прес-служби Обладміністрації.

Організатором шпиталю виступає міжнародна гуманітарна організація Сумка Самаряніна.

У шпиталі можуть отримати безкоштовну медичну допомогу вимушено переміщені особи або ті, хто постраждав під час воєнних дій.

У польовому шпиталі надаються такі медпослуги: невідкладна та хірургічна допомога, стаціонарні та амбулаторні послуги, послуги для жінок та дітей, включаючи акушерство.

У повідомленні наголошується, що польовий шпиталь працюватиме цілодобово. Допомогу надаватимуть американські лікарі та медсестри.

Жителі Дніпропетровщини співчувають людям, які постраждали, тому вирішили відправити гуманітарні конвої до міст, які потребують допомоги. Вісім вантажівок виїхали з продуктами харчування та медикаментами до місць, де назріває гуманітарна катастрофа.

Джерело: Львівська ОВА