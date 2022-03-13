Пряме кульове влучення у голову. Друзі бійця подумали, що це кінець.

Але фельдшер при огляді побачив слабку реакцію зіниці на світло. Санавіацією Михайла доставили лікарні Мечникова, і одразу – в реанімаційний зал.

– Досвідчений лікар швидкої дорогою заінтубував бездиханне тіло, підключив препарати, що підтримують тиск, що був по нулях, та відновив слабкий серцевий ритм, – розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

Лікар швидкої сказав нейрохірургу, що дав хлопцеві шанс дістатися лікарні, а тепер справа за лікарями Мечникова.

Стан Михайла критичний – глибока кома, зіниці широкі, дихання апаратом. Думати не було коли: рана смертельна, а значить, відразу ж – в операційну.

Лікарі Дмитро Гарус, Тимофій Іонов, маючи величезний досвід із 2014 року, провели 8-годинну операцію.

На ранок з’явилася мала надія – кома стала поверхневою, тиск тримає сам. Реаніматологи – Олена Михайлова та Дмитро Стороженко, не вірячи у диво, тримають за руку бійця. Вони точно знають, що в Мечникова зробили все, що могли.

Сергія Риженка переповнюють і почуття гордості за своїх підлеглих – досвідчених лікарів, і за Михайла, який має величезну силу волі та бажання жити.

Джерело: Сергій Риженко