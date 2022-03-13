Прямое пулевое попадание в голову. Друзья бойца подумали, что это конец…

Но фельдшер при осмотре увидел слабую реакцию зрачка на свет. Санавиацией Михаила доставили больницe Мечникова, и сразу — в реанимационный зал .

— Опытный врач скорой по пути заинтубировал бездыханное тело, подключил препараты, поддерживающие давление, которое было по нулям, и восстановил слабый сердечный ритм, — рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

Врач скорой сказал нейрохирургу, что дал парню шанс добраться до больницы, а теперь дело за врачами Мечникова.

Состояние Михаила критическое — глубокая кома, зрачки широкие, дыхание аппаратом. Думать было некогда: рана смертельная, а значит, сразу же — в операционную.

Врачи Дмитрий Гарус, Тимофей Ионов, имея огромный опыт с 2014 года, провели 8-часовую операцию.

На утро появилась малая надежда — кома стала поверхностной, давление держит сам. Реаниматологи — Елена Михайлова и Дмитрий Стороженко, не веря в чудо, держат за руку бойца. Они точно знают, что в Мечникова сделали все, что могли.

Сергея Рыженко переполняют и чувство гордости за своих подчиненных — опытных врачей, и за Михаила, который обладает огромной силой воли и желанием жить.

Источник: Сергей Риженко