Медики Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова сделали, казалось бы, невозможное: они спасли молодую девушку, которая уже не могла самостоятельно дышать из-за того, что осколок мины перерезал ей горло.

Когда Валентину доставили в реанимационное отделение больницы Мечникова, она едва одними губами шептала, что она из Львова, что там у нее остались мама, сестра и бабушка. Все по профессии медики.

Девушка поступила в клинику с тяжелыми ранами головы, перерезанным горлом, в которое была воткнута канюля и практически без шансов выжить.

Но за трое суток в реанимации было сделано, казалось бы, невозможное: Валентина начала не только подниматься, но и разговаривать.

Опытный хирург Сергей Тымчук лично проводил все манипуляции по уходу, стремясь спасти способность пациентки разговаривать.

Она рассказала медицинскому персоналу, что родом из Львова. Там закончила медицинский колледж и уехала работать в Запорожье. Именно там ее застала война, именно там настиг взрыв мины, осколками которой ей размозжило голову и перерезало горло.

Поскольку дышать самостоятельно она не могла, кто-то из медиков на месте сделал ей трахеотомию, не очень красиво, но дал возможность дотянуть до больницы.

Валентина очень жалеет, что пришлось обрезать ее красивые длинные косы, которыми она так гордилась.

Девушка уже написала своему любимому Дмитрию, что пойдет под венец только тогда, когда волосы хоть немного отрастут.

Она верит в свое будущее, которое обязательно у нее будет после нашей Победы!

Источник: Сергей Рыженко