В Днепропетровской областной клинической больнице имени И.И. Мечникова проходит лечение 30-летний пациент, которому миной российских агрессоров оторвало ногу.

Анатолий помнит только, как 120-я мина упала ему почти под ноги. За секунду увидел, как улетела нога вместе с ботинком. На снегу осталось красное пятно и окровавленный шнурок, свернутый в цифру восемь.

— Свою мину я даже не услышал, — признается Анатолий.

Он до конца хочет оставаться сильным, в первую очередь в собственных глазах.

В больницу Мечникова его доставили с большой кровопотерей. Хирург-травматолог обрезал куски свисающей плоти, обработал рану и готовит пациента к операции. Необходимо сформировать культю, чтобы в будущем хорошо сел протез.

Анатолий признается, что оторванная до колена нога беспокоит фантомными болями. Но мужественно терпит. И просит прощения у медсестричек, что не мылся две недели. Из-за войны в городе отключили воду.

В родном Скадовске его ждут жена и двое маленьких сыновей. Мужчина просит воды и телефон, хочет им звонить.

А рядом на каталке 20-летняя девушка с разбитой головой и перерезанным горлом, она едва шепчет губами, что из Львова, там остались мама и сестра. Но об этом позже…

Источник: Сергей Рыженко