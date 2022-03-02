В Днепре медики продолжают спасать жизни людей, пострадавших от войны в Украины, в частности военных.

Среди них — Сергей Косульников, который ночи напролет проводит в реанимационном зале и операционной больницы Мечникова.

— Операционная – его обитель. Открывая брюшную полость раненым в живот, проходя инструментом и пальцем раневые отверстия, интуитивно чувствуя металл и разломанные кости, показывает высокий класс военной хирургии. Его спасенные жизни наверняка от профессионализма и уверенности в своем деле, — пишет гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

Среди спасенных — Никита, 2002 года рождения, он родом из Харькова.

После операции он попросил телефон и сразу узнал плохие новости — его девушка попала под артобстрел в Харькове и находится где-то в больнице.

Однако, несмотря на это, он теперь жив и его жизни ничего не угрожает.

С 24 февраля в Украине продолжается война. Российские войска рано утром коварно вторглись на территорию страны. Граждан призывают не паниковать, оставаться в убежищах и доверять только проверенной информации.

Источник: Сергей Рыженко