У Дніпрі медики продовжують рятувати життя людей, які постраждали від війни в Україні, зокрема військових.

Серед них – Сергій Косульников, який ночі безперервно перебуває у реанімаційному залі та операційній лікарні Мечникова.

– Операційна – його дім. Відкриваючи черевну порожнину пораненим у живіт, проходячи інструментом та пальцем ранові отвори, інтуїтивно відчуваючи метал та розламані кістки, показує високий клас військової хірургії. Його врятовані життя, напевно, від професіоналізму та впевненості у своїй справі, – пише гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

Серед врятованих – Микита, 2002 року народження, він родом із Харкова.

Після операції він попросив телефон і одразу дізнався про погані новини – його дівчина потрапила під артобстріл у Харкові і перебуває десь у лікарні.

Однак, попри це, він тепер живий і його життю нічого не загрожує.

З 24 лютого в Україні продовжується війна. Російські війська вранці підступно вторглися на територію країни. Громадян закликають не панікувати, залишатися у сховищах та довіряти лише перевіреній інформації.

Джерело: Сергій Риженко