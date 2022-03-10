У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мечникова проходить лікування 30-річний пацієнт, якому міна російських агресорів відірвала ногу.

Анатолій пам’ятає тільки, як 120-та міна впала йому майже під ноги. За секунду побачив, як полетіла нога разом з черевиком. На снігу залишилася червона пляма і закривавлений шнурок, згорнутий в цифру вісім.

– Свою міну я навіть не почув, – зізнається Анатолій.

Він до кінця хоче залишатися сильним, в першу чергу, у власних очах.

До лікарні Мечникова його доставили з великою крововтратою. Хірург-травматолог обрізав шматки звисаючої плоті, обробив рану і готує пацієнта до операції. Необхідно сформувати куксу, щоб в майбутньому добре сів протез.

Анатолій зізнається, що відірвана до коліна нога турбує фантомними болями. Але мужньо терпить. І просить вибачення у медсестричок, що не мився два тижні. Через війну в місті відключили воду.

У рідному Скадовську на нього чекають дружина і двоє маленьких синів. Чоловік просить води і телефон, хоче їм дзвонити.

А поруч на каталці 20-річна дівчина з розбитою головою і перерізаним горлом, вона ледь шепоче губами, що зі Львова, там залишилися мама і сестра. Але про це пізніше…

Джерело: Сергій Риженко