Медики Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова борються за життя 20-річного жителя Волновахи Донецької області, якого вибуховою хвилею викинуло з квартири.

Данило вночі прокинувся від звуку вибуху. Підійшов до вікна, щоб дізнатися, що сталося. Останнім, що він побачив, був сліпучий спалах. Непритомного хлопця вибуховою хвилею викинуло на вулицю.

У стані коми Данило був доставлений до лікарні Мечникова як невідомий. У нього діагностовано безліч вогнепальних сліпих поранень, велика втрата крові, розірвані вибуховою хвилею легені, двосторонній пневмоторакс.

Найстрашніше, що осколки віконного скла пошкодили очі. У хлопця критична втрата зору.

Батьки знайшли сина після двох днів пошуку у відділенні реанімації клініки Мечникова. Вони впізнали свою дитину тільки за голосом.

Вже третю добу з Данилом лікар Катерина Краснопер, яка приїхала в Дніпро з Донецької області в 2014 році, рятуючись від російського вторгнення.

Доглядає за пацієнтом, як за рідним сином. Вселяє надію і Данилу, і його батькам, що зір хоча б частково, але буде відновлено.

За словами Катерини Краснопер, хлопець страждає не тільки фізично, але і морально. Медик намагається підтримати в ньому силу духу, показуючи цілком благополучні перспективи для його здоров’я.

Джерело: Сергій Риженко