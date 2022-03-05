Медики Днепропетровской областной больницы имени И.И. Мечникова борются за жизнь 20-летнего жителя Волновахи Донецкой области, которого взрывной волной выбросило из квартиры.

Даниил ночью проснулся от звука взрыва. Подошел к окну, чтобы узнать, что случилось. Последним, что он увидел, была ослепительная вспышка. Потерявшего сознание парня взрывной волной выбросило на улицу.

В состоянии комы Даниил был доставлен в больницу Мечникова как неизвестный. У него диагностировано множество огнестрельных слепых ранений, большая потеря крови, разорванные взрывной волной легкие, двусторонний пневмоторакс.

Самое страшное, что осколки оконного стекла повредили глаза. У парня критическая потеря зрения.

Родители нашли сына после двух дней поиска в отделении реанимации клиники Мечникова. Они узнали своего ребенка только по голосу.

Уже третьи сутки с Даниилом врач Екатерина Краснопер, которая приехала в Днепр из Донецкой области в 2014 году, спасаясь от российского вторжения.

Ухаживает за пациентом, как за родным сыном. Вселяет надежду и Даниилу, и его родителям, что зрение хоть частично, но будет восстановлено.

По словам Екатерины Краснопер, парень испытывает не только физические, но моральные мучения. Медик старается поддержать в нем силу духа, показывая вполне благополучные перспективы для его здоровья.

Источник: Сергей Рыженко