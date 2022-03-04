Как не допустить, чтобы нашей психикой безраздельно завладели апатия, уныние и депрессия, которые приходят на смену страху и ужасу, вызванных началом войны России против Украины. На это вопрос BBC News Ukraine ответила психотерапевт Оксана Ефремова.

— Продолжается девятый день войны в Украине. Мы стоим и выстоим, и наша психика тоже должна выстоять, — призывает Оксана Ефремова.

По ее словам, в данном случае речь идет не о терапии ПТСР, которая может только навредить. Речь идет о кризисной поддержка в острых стрессовых состояниях. О максимальном возвращении от эмоций к рациональному мышлению, направленному на стремлении держать свою память в целостности, чтобы из нее не выпадали куски личной истории.

Что делать

— Обычно этот депрессивный этап начинается на 8-10 день от начала событий. Большинство из нас сейчас находится именно на пороге этой фазы — самой острой и тяжелой. Знайте: это скоро пройдет. Так работает наша физиология, — говорит Оксана Ефремова.

По ее словам, сначала наш организм атакуют разные нейромедиаторы, чтобы перевести в режим мобилизации. Но вскоре мы к этому привыкаем и наступает фаза истощения. Это естественный процесс. И нашей психике нужна наша поддержка.

Именно поэтому, по словам психотерапевта, крайне важно начать действовать, не идти на поводу у уныния. Силой выталкивать себя из этого крайне нерационального состояния. Не обращать внимания на желание забиться в угол, лечь на дно, уйти от реальности.

— Имейте в виду: в этой волне сейчас большинство из нас. Поддерживайте друг друга, напоминайте, что происходит и что делать. Нам всем необходимо сейчас чувствовать себя важными и полезными в своем сообществе, — утверждает специалист.

Каждый день – три задачи

По ее словам, каждый день, через “не могу” и “не хочу”, мы все должны сделать три задачи: социальную, спортивную и когнитивную.

Нужно поддерживать общение с близкими по духу людьми, более пространно говорить о происходящем.

Крайне важно двигаться. Движение, особенно в стрессе, стабилизирует, приводит в чувство и придает сил действовать. Три приседания или ходьба по кругу – состояние облегчит любая активность, пусть и минимальная.

Каждый день нужно стараться выучить и запомнить что-то новое. К примеру, новое слово на иностранном языке. Или инструкции по оказанию первой медицинской помощи. Важно не просто посмотреть, но именно выучить, запомнить.

Если можете – поспите, отдохните, но не позволяйте себе лежать весь день в уголке, глядя в стену. Хотя бы одно маленькое полезное действие надо совершить.

Отложить просмотр новостей

Старайтесь отложить постоянный скроллинг новостей в вашем смартфоне. Самые главные новости – у вас за окном. Выставьте только громкий сигнал о необходимости уходить в укрытие.

Непрерывный информационный поток перегружает мозг, лишая покоя и опоры, которые мы подсознательно ищем на новостной ленте.

Если вы чувствуете, что не справляетесь – не медлите, обращайтесь за поддержкой к кризисным психологам, которые всегда готовы вам помочь, напоминает психотерапевт.