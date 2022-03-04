Як не допустити, щоб нашою психікою безроздільно заволоділи апатія, зневіра і депресія, які приходять на зміну страху і жаху, викликаних початком війни Росії проти України. На це питання BBC News Ukraine відповіла психотерапевт Оксана Єфремова.

– Триває дев’ятий день війни в Україні. Ми стоїмо і вистоїмо, і наша психіка теж повинна вистояти, – закликає Оксана Єфремова.

За її словами, в цьому випадку йдеться не про терапію ПТСР (посттравматичного стресового розладу, – Ред.), яка може тільки нашкодити, а про кризову підтримку в гострих стресових станах. Про максимальне повернення від емоцій до раціонального мислення, спрямованого на прагнення тримати свою пам’ять в цілісності, щоб з неї не випадали шматки особистої історії.

Що робити

– Зазвичай цей депресивний етап починається на 8-10 день від початку подій. Більшість з нас зараз саме на порозі цієї фази – найгострішої і найважчої. Знайте: це скоро пройде. Так працює наша фізіологія, – каже Оксана Єфремова.

За її словами, спочатку наш організм атакують різні нейромедіатори, щоб перевести в режим мобілізації. Але незабаром ми до цього звикаємо, і настає фаза виснаження. Це природний процес. І нашій психіці потрібна наша підтримка.

Саме тому, за словами психотерапевткині, вкрай важливо почати діяти, не йти на повідку у зневіри. Силою виштовхувати себе з цього вкрай нераціонального стану. Не звертати уваги на бажання забитися в кут, лягти на дно, піти від реальності.

– Майте на увазі: у цій хвилі зараз більшість із нас. Підтримуйте один одного, нагадуйте, що відбувається і що робити. Нам всім необхідно зараз відчувати себе важливими і корисними у своїй спільноті, – стверджує фахівчиня.

Щодня – три завдання

За її словами, щодня, через “не можу” і “не хочу”, ми всі повинні зробити три завдання: соціальне, спортивне і когнітивне.

Потрібно підтримувати спілкування з близькими за духом людьми, більш розлого говорити про те, що відбувається.

Вкрай важливо рухатися. Рух, особливо в стресі, стабілізує, приводить до тями і надає сил діяти. Три присідання або ходьба по колу – стан полегшить будь-яка активність, нехай і мінімальна.

Щодня потрібно намагатися вивчити і запам’ятати щось нове. Наприклад, нове слово іноземною мовою або інструкції з надання першої медичної допомоги. Важливо не просто подивитися, а саме вивчити, запам’ятати.

Якщо можете – поспіть, відпочиньте, але не дозволяйте собі лежати весь день в куточку, дивлячись в стіну. Хоча б одну маленьку корисну дію треба зробити.

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Безперервний інформаційний потік перевантажує мозок, позбавляючи спокою та опори, які ми підсвідомо шукаємо на новинній стрічці.

Якщо ви відчуваєте, що не справляєтеся – не зволікайте, звертайтеся за підтримкою до кризових психологів, які завжди готові вам допомогти, нагадує психотерапевткиня.