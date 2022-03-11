Медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова зробили, здавалося б, неможливе: вони врятували молоду дівчину, яка вже не могла самостійно дихати через те, що осколок міни перерізав їй горло.

Коли Валентину доставили в реанімаційне відділення лікарні Мечникова, вона одними губами ледь шепотіла, що вона зі Львова, що там у неї залишилися мама, сестра і бабуся. Всі за професією медики.

Дівчина поступила в клініку з важкими ранами голови, перерізаним горлом, в яке була встромлена канюля і практично без шансів вижити.

Але за три доби в реанімації було зроблено, здавалося б, неможливе: Валентина почала не тільки підніматися, а й розмовляти.

Досвідчений хірург Сергій Тимчук особисто проводив всі маніпуляції по догляду, прагнучи врятувати здатність пацієнтки розмовляти.

Вона розповіла медичному персоналу, що родом зі Львова. Там закінчила медичний коледж і поїхала працювати в Запоріжжя. Саме там її застала війна, саме там наздогнав вибух міни, осколками якої їй розтрощило голову і перерізало горло.

Оскільки дихати самостійно вона не могла, хтось із медиків на місці зробив їй трахеотомію, не дуже красиво, але дав можливість дотягнути до лікарні.

Валентина дуже шкодує, що довелося обрізати її красиві довгі коси, якими вона так пишалася.

Дівчина вже написала своєму коханому Дмитру, що піде під вінець тільки тоді, коли волосся хоч трохи відросте.

Вона вірить у своє майбутнє, яке обов’язково у неї буде після нашої перемоги!

Джерело: Сергій Риженко