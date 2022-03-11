У селі Кандибине, що в 45 км від Миколаєва, рашисти під загрозою обстрілу не дозволили породіллі поїхати в пологовий будинок.

Однак місцева медсестра Тетяна Павлова і міський акушер-гінеколог Людмила Чинякова не розгубилися. Вони прийняли пологи за допомогою телемедицини, організувавши відеозв’язок з першим пологовим будинком Миколаєва.

Про це в Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його словами, молода мама і її малюк, якого назвали Матвієм, почувають себе добре.

Повідомляється, що термінові пологи почалися під час комендантської години.

Незважаючи на страшну трагедію, пережиту Маріуполем вчора, 9 березня, в місті відроджується нове життя. За минулу добу тут з’явилися на світ 24 малюки.

Джерело: Віталій Кім