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Рашисти не пустили в пологовий будинок: на Миколаєвщині жінка народила за допомогою телемедицини

11 Березня 2022, 13:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
телемедицина

У селі Кандибине, що в 45 км від Миколаєва, рашисти під загрозою обстрілу не дозволили породіллі поїхати в пологовий будинок.

Однак місцева медсестра Тетяна Павлова і міський акушер-гінеколог Людмила Чинякова не розгубилися. Вони прийняли пологи за допомогою телемедицини, організувавши відеозв’язок з першим пологовим будинком Миколаєва.

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Про це в Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його словами, молода мама і її малюк, якого назвали Матвієм, почувають себе добре.

Повідомляється, що термінові пологи почалися під час комендантської години.

Незважаючи на страшну трагедію, пережиту Маріуполем вчора, 9 березня, в місті відроджується нове життя. За минулу добу тут з’явилися на світ 24 малюки.

Джерело: Віталій Кім

Теги
Війна в Україні , Медики , Миколаївська область , Пологи
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