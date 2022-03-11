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На тлі стресу і переживань: як зберегти лактацію під час війни

11 Березня 2022, 10:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України підготувало ряд основних рекомендацій, як зберегти лактацію на тлі стресу і переживань, викликаних війною в Україні.

При цьому експерти МОЗ підкреслюють, що можливість грудного вигодовування – величезна перевага для немовляти. Материнське молоко є доступним джерелом харчування і заспокоєння для дитини.

На жаль, через величезну моральну напругу, яку відчувають годуючі мами у військовий період, їм надзвичайно складно піклуватися про себе і своїх малюків.

МОЗ розповіло, що робити, щоб зберегти і стимулювати лактацію, і де отримати безкоштовну консультацію з грудного вигодовування.

Що робити, щоб зберегти лактацію

  • зосередитися на собі й дитині. Головне завдання мами зараз – безпека, спокій і харчування для дитини і для неї самої;
  • не соромитися просити: додаткову порцію для себе, більш безпечне місце для годування, більш тепле і комфортне місце для відпочинку, допомогу з догляду за малюком, придбання продуктів і т. д.;
  • за можливості виїхати з дитиною в більш безпечне місце;
  • намагатися зберегти лактацію, частіше прикладаючи дитину до грудей, не починати, за можливості, підгодовувати дитину молочними сумішами.

Що допоможе зберегти лактацію

  • годувати дитину на вимогу: їй зараз необхідне не тільки харчування, але і спокій;
  • годувати дитину часто: це може бути кожні годину-півтори на день і три-чотири рази протягом ночі. Зціджувати молоко, якщо виникла перерва між годуваннями;
  • пийте достатньо рідини: питну воду, зелений або трав’яні чаї;
  • за можливості, вживайте достатню кількість білка і овочів.
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Чим допомогти мамі з маленькою дитиною

  • за можливості запропонуйте жінці з дитиною допомогу з доставки продуктів, питної води, памперсів та інших речей, підтримуйте її морально, за необхідності догляньте за дитиною;
  • у бомбосховищах допоможіть їй облаштуватися в більш теплому і тихому місці, подбати про тепле пиття;
  • якщо поруч кілька мам з малюками, їх можна розмістити поруч, щоб вони мали можливість об’єднатися і підтримувати одна одну.

Безкоштовна консультація з грудного вигодовування

  • гаряча лінія громадської організації Молочні ріки України: тел./viber +38 095 613 20 96; +38 097 412 11 17, тел.+38 093 137 25 88;
  • Ліна Барська, міжнародний сертифікований консультант з грудного вигодовування, педіатр: Харків, viber +38 067 696 71 09;
  • Тамара Зейналлі, доула, консультант з грудного вигодовування: Viber +38 093 038 28 83;
  • Медичний чат-бот Турбота з пошуку лікарів для пацієнтів працює за цим посиланням.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , МОЗ України , Молоко , новонароджені , Стрес
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