Міністерство охорони здоров’я України підготувало ряд основних рекомендацій, як зберегти лактацію на тлі стресу і переживань, викликаних війною в Україні.

При цьому експерти МОЗ підкреслюють, що можливість грудного вигодовування – величезна перевага для немовляти. Материнське молоко є доступним джерелом харчування і заспокоєння для дитини.

На жаль, через величезну моральну напругу, яку відчувають годуючі мами у військовий період, їм надзвичайно складно піклуватися про себе і своїх малюків.

МОЗ розповіло, що робити, щоб зберегти і стимулювати лактацію, і де отримати безкоштовну консультацію з грудного вигодовування.

Що робити, щоб зберегти лактацію

зосередитися на собі й дитині. Головне завдання мами зараз – безпека, спокій і харчування для дитини і для неї самої;

не соромитися просити: додаткову порцію для себе, більш безпечне місце для годування, більш тепле і комфортне місце для відпочинку, допомогу з догляду за малюком, придбання продуктів і т. д.;

за можливості виїхати з дитиною в більш безпечне місце;

намагатися зберегти лактацію, частіше прикладаючи дитину до грудей, не починати, за можливості, підгодовувати дитину молочними сумішами.

Що допоможе зберегти лактацію

годувати дитину на вимогу: їй зараз необхідне не тільки харчування, але і спокій;

годувати дитину часто: це може бути кожні годину-півтори на день і три-чотири рази протягом ночі. Зціджувати молоко, якщо виникла перерва між годуваннями;

пийте достатньо рідини: питну воду, зелений або трав’яні чаї;

за можливості, вживайте достатню кількість білка і овочів.

Чим допомогти мамі з маленькою дитиною

за можливості запропонуйте жінці з дитиною допомогу з доставки продуктів, питної води, памперсів та інших речей, підтримуйте її морально, за необхідності догляньте за дитиною;

у бомбосховищах допоможіть їй облаштуватися в більш теплому і тихому місці, подбати про тепле пиття;

якщо поруч кілька мам з малюками, їх можна розмістити поруч, щоб вони мали можливість об’єднатися і підтримувати одна одну.

Безкоштовна консультація з грудного вигодовування