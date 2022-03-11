Міністерство охорони здоров’я України підготувало ряд основних рекомендацій, як зберегти лактацію на тлі стресу і переживань, викликаних війною в Україні.
При цьому експерти МОЗ підкреслюють, що можливість грудного вигодовування – величезна перевага для немовляти. Материнське молоко є доступним джерелом харчування і заспокоєння для дитини.
На жаль, через величезну моральну напругу, яку відчувають годуючі мами у військовий період, їм надзвичайно складно піклуватися про себе і своїх малюків.
МОЗ розповіло, що робити, щоб зберегти і стимулювати лактацію, і де отримати безкоштовну консультацію з грудного вигодовування.
Що робити, щоб зберегти лактацію
- зосередитися на собі й дитині. Головне завдання мами зараз – безпека, спокій і харчування для дитини і для неї самої;
- не соромитися просити: додаткову порцію для себе, більш безпечне місце для годування, більш тепле і комфортне місце для відпочинку, допомогу з догляду за малюком, придбання продуктів і т. д.;
- за можливості виїхати з дитиною в більш безпечне місце;
- намагатися зберегти лактацію, частіше прикладаючи дитину до грудей, не починати, за можливості, підгодовувати дитину молочними сумішами.
Що допоможе зберегти лактацію
- годувати дитину на вимогу: їй зараз необхідне не тільки харчування, але і спокій;
- годувати дитину часто: це може бути кожні годину-півтори на день і три-чотири рази протягом ночі. Зціджувати молоко, якщо виникла перерва між годуваннями;
- пийте достатньо рідини: питну воду, зелений або трав’яні чаї;
- за можливості, вживайте достатню кількість білка і овочів.
Чим допомогти мамі з маленькою дитиною
- за можливості запропонуйте жінці з дитиною допомогу з доставки продуктів, питної води, памперсів та інших речей, підтримуйте її морально, за необхідності догляньте за дитиною;
- у бомбосховищах допоможіть їй облаштуватися в більш теплому і тихому місці, подбати про тепле пиття;
- якщо поруч кілька мам з малюками, їх можна розмістити поруч, щоб вони мали можливість об’єднатися і підтримувати одна одну.
Безкоштовна консультація з грудного вигодовування
- гаряча лінія громадської організації Молочні ріки України: тел./viber +38 095 613 20 96; +38 097 412 11 17, тел.+38 093 137 25 88;
- Ліна Барська, міжнародний сертифікований консультант з грудного вигодовування, педіатр: Харків, viber +38 067 696 71 09;
- Тамара Зейналлі, доула, консультант з грудного вигодовування: Viber +38 093 038 28 83;
- Медичний чат-бот Турбота з пошуку лікарів для пацієнтів працює за цим посиланням.