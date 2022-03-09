Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Актуально

Одягайтеся шарами і не куріть: як уникнути переохолодження в умовах війни

9 Березня 2022, 14:40
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
сховище
Джерело: Depositphotos

МОЗ публікує інформацію про симптоми переохолодження, як убезпечити себе від гіпотермії і що робити при переохолодженні.

Низькі температури і негода повернулися в Україну. В умовах війни, коли цивільне населення змушене проводити значну частину доби в холодних підвалах і сховищах, підвищується ризик отримати переохолодження.

Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче нормальної 36,6 °C до критичних для життя показників.

Читайте також:
перша допомогаКолоті, рвані, глибокі порізи: що слід робити і чого не можна ні в якому разі при обробці рани

Найбільш поширеною причиною є довготривалий вплив низьких температур, а найбільш вразливою групою є зневоднені або фізично виснажені люди.

Симптоми переохолодження

Ознаки переохолодження, як правило проявляються поступово, а саме:

  • озноб
  • зниження фізичної активності
  • нечітка мова або бурмотіння
  • слабке, поверхневе дихання
  • слабке наповнення пульсу
  • незграбність або відсутність координації
  • сонливість
  • плутаність свідомості або втрата пам’яті
  • втрата свідомості
  • яскраво-червона/синя холодна шкіра.

Як уникнути переохолодження

  • вживати побільше теплої рідини для попередження зневоднення;
  • одягайтеся шарами – нижній, середній, верхній: білизна, светр, куртка, шарф, рукавички;
  • якщо немає можливості утеплиться одягом, використовуйте ковдри, в крайньому випадку можна грітися один біля одного.

Що робити при переохолодженні

  • по можливості, уникайте протягів;
  • постарайтеся утеплити ноги, руки, шию і голову;
  • сидіти тільки на дошках, карематі або покривалі;
  • якщо речі промокли, слід якомога швидше переодягнутися в сухе;
  • щоб відновити кровообіг, зробіть прості вправи руками та ногами;
  • по можливості випийте теплий солодкий чай, з’їжте багатою на білок їжі.

Що не слід робити при переохолодженні

  • не намагайтеся зігрітися надто швидко, розтираючи ноги і руки;
  • не вживайте алкоголь і тютюн, перший сприяє посиленій тепловіддачі, а куріння – звуженню судин, що призводить до посилення переохолодження.

Джерело
МОЗ
Теги
бомбосховище , Війна в Україні , МОЗ України , поради лікаря , Холода
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь