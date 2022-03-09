МОЗ публікує інформацію про симптоми переохолодження, як убезпечити себе від гіпотермії і що робити при переохолодженні.

Низькі температури і негода повернулися в Україну. В умовах війни, коли цивільне населення змушене проводити значну частину доби в холодних підвалах і сховищах, підвищується ризик отримати переохолодження.

Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче нормальної 36,6 °C до критичних для життя показників.

Найбільш поширеною причиною є довготривалий вплив низьких температур, а найбільш вразливою групою є зневоднені або фізично виснажені люди.

Симптоми переохолодження

Ознаки переохолодження, як правило проявляються поступово, а саме:

озноб

зниження фізичної активності

нечітка мова або бурмотіння

слабке, поверхневе дихання

слабке наповнення пульсу

незграбність або відсутність координації

сонливість

плутаність свідомості або втрата пам’яті

втрата свідомості

яскраво-червона/синя холодна шкіра.

Як уникнути переохолодження

вживати побільше теплої рідини для попередження зневоднення;

одягайтеся шарами – нижній, середній, верхній: білизна, светр, куртка, шарф, рукавички;

якщо немає можливості утеплиться одягом, використовуйте ковдри, в крайньому випадку можна грітися один біля одного.

Що робити при переохолодженні

по можливості, уникайте протягів;

постарайтеся утеплити ноги, руки, шию і голову;

сидіти тільки на дошках, карематі або покривалі;

якщо речі промокли, слід якомога швидше переодягнутися в сухе;

щоб відновити кровообіг, зробіть прості вправи руками та ногами;

по можливості випийте теплий солодкий чай, з’їжте багатою на білок їжі.

Що не слід робити при переохолодженні