МОЗ публікує інформацію про симптоми переохолодження, як убезпечити себе від гіпотермії і що робити при переохолодженні.
Низькі температури і негода повернулися в Україну. В умовах війни, коли цивільне населення змушене проводити значну частину доби в холодних підвалах і сховищах, підвищується ризик отримати переохолодження.
Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче нормальної 36,6 °C до критичних для життя показників.
Найбільш поширеною причиною є довготривалий вплив низьких температур, а найбільш вразливою групою є зневоднені або фізично виснажені люди.
Симптоми переохолодження
Ознаки переохолодження, як правило проявляються поступово, а саме:
- озноб
- зниження фізичної активності
- нечітка мова або бурмотіння
- слабке, поверхневе дихання
- слабке наповнення пульсу
- незграбність або відсутність координації
- сонливість
- плутаність свідомості або втрата пам’яті
- втрата свідомості
- яскраво-червона/синя холодна шкіра.
Як уникнути переохолодження
- вживати побільше теплої рідини для попередження зневоднення;
- одягайтеся шарами – нижній, середній, верхній: білизна, светр, куртка, шарф, рукавички;
- якщо немає можливості утеплиться одягом, використовуйте ковдри, в крайньому випадку можна грітися один біля одного.
Що робити при переохолодженні
- по можливості, уникайте протягів;
- постарайтеся утеплити ноги, руки, шию і голову;
- сидіти тільки на дошках, карематі або покривалі;
- якщо речі промокли, слід якомога швидше переодягнутися в сухе;
- щоб відновити кровообіг, зробіть прості вправи руками та ногами;
- по можливості випийте теплий солодкий чай, з’їжте багатою на білок їжі.
Що не слід робити при переохолодженні
- не намагайтеся зігрітися надто швидко, розтираючи ноги і руки;
- не вживайте алкоголь і тютюн, перший сприяє посиленій тепловіддачі, а куріння – звуженню судин, що призводить до посилення переохолодження.