Министерство здравоохранения Украины подготовило ряд основных рекомендаций, как сохранить лактацию на фоне стресса и переживаний, вызванных войной в Украине.
При этом эксперты Минздрава подчеркивают, что возможность грудного вскармливания — огромное преимущество для младенца. Материнское молоко является доступным источником питания и успокоения для ребенка.
К сожалению, из-за огромного морального напряжения, которое испытывают кормящие мамы в военный период, им чрезвычайно сложно заботиться о себе и своих малышах.
Минздрав рассказал, что делать, чтобы сохранить и стимулировать лактацию, и где получить бесплатную консультацию по грудному вскармливанию.
Что делать, чтобы сохранить лактацию
- сосредоточиться на себе и ребенке. Главная задача мамы сейчас – безопасность, спокойствие и питание для ребенка и для нее самой;
- не стыдиться просить: дополнительную порцию для себя, более безопасное место для кормления, более теплое и комфортное место для отдыха, помощь по уходу за малышом, приобретение продуктов и т.д.;
- по возможности уехать с ребенком в более безопасное место;
- стараться сберечь лактацию, чаще прикладывая ребенка к груди, не начинать, по возможности, прикармливать ребенка молочными смесями.
Что поможет сберечь лактацию
- кормить ребенка по требованию: ему сейчас необходимо не только питание, но и спокойствие;
- кормить ребенка часто: это может быть каждые час-полтора в день и три-четыре раза на протяжении ночи. Сцеживайте молоко, если возник перерыв между кормлениями;
- пейте достаточно жидкости: питьевую воду, зеленый или травяные чаи;
- по возможности, употребляйте достаточное количество белка и овощей.
Чем помочь маме с маленьким ребенком
- по возможности предложите женщине с ребенком помощь по доставке продуктов, питьевой воды, памперсов и других вещей, поддерживайте ее морально, при необходимости присмотрите за ребенком;
- в бомбоубежищах помогите ей обустроиться в более теплом и тихом месте, позаботиться о теплом питье;
- если рядом несколько мам с малышами, их можно разместить рядом, чтобы они имели возможность объединиться и поддерживать друг друга.
Бесплатная консультация по грудному вскармливанию
- горячая линия общественной организации Молочные реки Украины: тел./viber +38 095 613 20 96; +38 097 412 11 17, тел. +38 093 137 25 88;
- Лина Барская, международный сертифицированный консультант по грудному вскармливанию, педиатр: Харьков, viber +38 067 696 71 09;
- Тамара Зейналли, доула, консультант по грудному вскармливанию: Viber +38 093 038 28 83;
- Медицинский чат-бот Турбота по поиску врачей для пациентов работает по этой ссылке.