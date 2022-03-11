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На фоне стресса и переживаний: как сохранить лактацию во время войны

11 марта 2022, 10:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины подготовило ряд основных рекомендаций, как сохранить лактацию на фоне стресса и переживаний, вызванных войной в Украине.

При этом эксперты Минздрава подчеркивают, что возможность грудного вскармливания — огромное преимущество для младенца. Материнское молоко является доступным источником питания и успокоения для ребенка.

К сожалению, из-за огромного морального напряжения, которое испытывают кормящие мамы в военный период, им чрезвычайно сложно заботиться о себе и своих малышах.

Минздрав рассказал, что делать, чтобы сохранить и стимулировать лактацию, и где получить бесплатную консультацию по грудному вскармливанию.

Что делать, чтобы сохранить лактацию

  • сосредоточиться на себе и ребенке. Главная задача мамы сейчас – безопасность, спокойствие и питание для ребенка и для нее самой;
  • не стыдиться просить: дополнительную порцию для себя, более безопасное место для кормления, более теплое и комфортное место для отдыха, помощь по уходу за малышом, приобретение продуктов и т.д.;
  • по возможности уехать с ребенком в более безопасное место;
  • стараться сберечь лактацию, чаще прикладывая ребенка к груди, не начинать, по возможности, прикармливать ребенка молочными смесями.

Что поможет сберечь лактацию

  • кормить ребенка по требованию: ему сейчас необходимо не только питание, но и спокойствие;
  • кормить ребенка часто: это может быть каждые час-полтора в день и три-четыре раза на протяжении ночи. Сцеживайте молоко, если возник перерыв между кормлениями;
  • пейте достаточно жидкости: питьевую воду, зеленый или травяные чаи;
  • по возможности, употребляйте достаточное количество белка и овощей.

Чем помочь маме с маленьким ребенком

  • по возможности предложите женщине с ребенком помощь по доставке продуктов, питьевой воды, памперсов и других вещей, поддерживайте ее морально, при необходимости присмотрите за ребенком;
  • в бомбоубежищах помогите ей обустроиться в более теплом и тихом месте, позаботиться о теплом питье;
  • если рядом несколько мам с малышами, их можно разместить рядом, чтобы они имели возможность объединиться и поддерживать друг друга.
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Бесплатная консультация по грудному вскармливанию

  • горячая линия общественной организации Молочные реки Украины: тел./viber +38 095 613 20 96; +38 097 412 11 17, тел. +38 093 137 25 88;
  • Лина Барская, международный сертифицированный консультант по грудному вскармливанию, педиатр: Харьков, viber +38 067 696 71 09;
  • Тамара Зейналли, доула, консультант по грудному вскармливанию: Viber +38 093 038 28 83;
  • Медицинский чат-бот Турбота по поиску врачей для пациентов работает по этой ссылке.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні , МОЗ Украины , Молоко , новонароджені , Стрес
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