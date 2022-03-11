Министерство здравоохранения Украины подготовило ряд основных рекомендаций, как сохранить лактацию на фоне стресса и переживаний, вызванных войной в Украине.

При этом эксперты Минздрава подчеркивают, что возможность грудного вскармливания — огромное преимущество для младенца. Материнское молоко является доступным источником питания и успокоения для ребенка.

К сожалению, из-за огромного морального напряжения, которое испытывают кормящие мамы в военный период, им чрезвычайно сложно заботиться о себе и своих малышах.

Минздрав рассказал, что делать, чтобы сохранить и стимулировать лактацию, и где получить бесплатную консультацию по грудному вскармливанию.

Что делать, чтобы сохранить лактацию

сосредоточиться на себе и ребенке. Главная задача мамы сейчас – безопасность, спокойствие и питание для ребенка и для нее самой;

не стыдиться просить: дополнительную порцию для себя, более безопасное место для кормления, более теплое и комфортное место для отдыха, помощь по уходу за малышом, приобретение продуктов и т.д.;

по возможности уехать с ребенком в более безопасное место;

стараться сберечь лактацию, чаще прикладывая ребенка к груди, не начинать, по возможности, прикармливать ребенка молочными смесями.

Что поможет сберечь лактацию

кормить ребенка по требованию: ему сейчас необходимо не только питание, но и спокойствие;

кормить ребенка часто: это может быть каждые час-полтора в день и три-четыре раза на протяжении ночи. Сцеживайте молоко, если возник перерыв между кормлениями;

пейте достаточно жидкости: питьевую воду, зеленый или травяные чаи;

по возможности, употребляйте достаточное количество белка и овощей.

Чем помочь маме с маленьким ребенком

по возможности предложите женщине с ребенком помощь по доставке продуктов, питьевой воды, памперсов и других вещей, поддерживайте ее морально, при необходимости присмотрите за ребенком;

в бомбоубежищах помогите ей обустроиться в более теплом и тихом месте, позаботиться о теплом питье;

если рядом несколько мам с малышами, их можно разместить рядом, чтобы они имели возможность объединиться и поддерживать друг друга.

Бесплатная консультация по грудному вскармливанию