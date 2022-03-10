Несмотря на страшную трагедию, пережитую Мариуполем вчера, 9 марта, в городе возрождается новая жизнь. За минувшие сутки здесь появились на свет 24 малыша.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

— Несмотря на войну, Мариуполь продолжает жить. Со вчера на сегодня в нашем городе родилось 24 ребенка, — говорится в сообщении.

Пусть в жизни наших новых маленьких мариупольцев никогда больше не будет войны. Пусть в нашем родном городе никогда больше не будет войны. Украина победит. Держимся, мариупольцы, призывает городская власть.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что война на территории Украины может длиться несколько месяцев, однако эта неделя станет для нашего государства переломной и решающей.

Источник: Мариупольский городской совет