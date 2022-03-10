В Черновицкой области на сегодняшний день принято более 20 тыс. переселенцев. Среди них немало беременных женщин. Кто-то на небольших сроках, кто-то на поздних. Понятно, что все женщины встревожены предстоящими родами не по месту своего жительства и роддомов, где они состояли на учете.

Учитывая эти очень понятные в военное время переживания, медики Черновцов организовали круглосуточное консультирование беременных женщин с оказанием опять-таки круглосуточной акушерской, гинекологической и неонатальной помощи.

Так, во втором городском роддоме есть возможность встать на учет по поводу беременности. По состоянию на 9 марта это сделали уже более 70 женщин, приехавших, спасаясь от войны, из опасных регионов.

Медики роддома уверяют, что у них можно рожать в комфортных условиях. Они обеспечены всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи. Работают 10 индивидуальных родильных залов, пять операционных, детская и взрослая реанимация, оснащенные самым современным оборудованием.

Во время родов с роженицей может быть партнер, чтобы поддержать ее в такой ответственный момент. Кроме того, в роддоме работают медицинские психологи, которые окажут необходимую профессиональную поддержку.

Контактные телефоны врачей второго роддома Черновцов:

регистратура — 0372 51-19-74

Фесенко Оксана Викторовна — 050 745 33 15

Паскарь Ирина Анатольевна — 050 374 05 94

Дорош Лариса Ивановна — 050 580 34 93

Кикирица Светлана Ауреловна — 050 538 14 33

Жарюк Галина Николаевна — 050 815 66 86

Галатяк Ирина Борисовна — 050 939 34 73

Лека Юлия Дмитриевна — 050 186 40 83

Источник: КНП Міський клінічний пологовий будинок 2