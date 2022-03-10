Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Для эвакуированных беременных: в Черновцах созданы все условия для родов и оказания помощи

10 марта 2022, 13:35
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вагітність
Источник: Depositphotos

В Черновицкой области на сегодняшний день принято более 20 тыс. переселенцев. Среди них немало беременных женщин. Кто-то на небольших сроках, кто-то на поздних. Понятно, что все женщины встревожены предстоящими родами не по месту своего жительства и роддомов, где они состояли на учете.

Учитывая эти очень понятные в военное время переживания, медики Черновцов организовали круглосуточное консультирование беременных женщин с оказанием опять-таки круглосуточной акушерской, гинекологической и неонатальной помощи.

Так, во втором городском роддоме есть возможность встать на учет по поводу беременности. По состоянию на 9 марта это сделали уже более 70 женщин, приехавших, спасаясь от войны, из опасных регионов.

Читайте также:
львовЖизнь продолжается! Во Львове спасают малышей, рожденных на войне

Медики роддома уверяют, что у них можно рожать в комфортных условиях. Они обеспечены всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи. Работают 10 индивидуальных родильных залов, пять операционных, детская и взрослая реанимация, оснащенные самым современным оборудованием.

Во время родов с роженицей может быть партнер, чтобы поддержать ее в такой ответственный момент. Кроме того, в роддоме работают медицинские психологи, которые окажут необходимую профессиональную поддержку.

Контактные телефоны врачей второго роддома Черновцов:

  • регистратура — 0372 51-19-74
  • Фесенко Оксана Викторовна — 050 745 33 15
  • Паскарь Ирина Анатольевна — 050 374 05 94
  • Дорош Лариса Ивановна — 050 580 34 93
  • Кикирица Светлана Ауреловна — 050 538 14 33
  • Жарюк Галина Николаевна — 050 815 66 86
  • Галатяк Ирина Борисовна — 050 939 34 73
  • Лека Юлия Дмитриевна — 050 186 40 83

Источник: КНП Міський клінічний пологовий будинок 2

Теги
Війна в Україні , вагітність , Медики , Роды , Чернівці
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь