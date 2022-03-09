Медики Первого территориального медицинского объединения Львова делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье маленьких украинцев, рожденных во время войны.

С начала полномасштабного нападения Российской Федерации на независимую Украину многие женщины вынуждены спускаться в укрытия и там, в неприспособленных условиях, рожать детей.

По данным Минюста, в Украине за время войны родилось более 4 тыс. детей. И это при том, что на территории страны повреждено или уничтожено уже более 30 больниц.

— Имеем истории деток, рожденных в первые дни войны в Киеве, которые переехали во Львов и обратились к нам за помощью, — написали на своей странице в Facebook сотрудники 1 ТМО Львова.

…Наталья родила сына в Киеве в карете скорой помощи поздно ночью, а наутро началась война. С младенцем на руках она провела в бомбоубежище пять дней. Недавно женщина смогла покинуть столицу и добраться с сыновьями во Львов.

Та ночь, вспоминает она, была страшной. Роды начались стремительно. Скорая даже не успела доехать до больницы. Сначала малыш не дышал и попал в реанимацию. А дальше – рассвет, ни на что непохожий грохот. Началась война.

Всех срочно эвакуировали в бомбоубежище. Там Наталья провела пять дней и там крестила сына. Мальчика зовут Макарчик, в переводе означает “счастливый”.

Когда медики разрешили Наталье покинуть медицинское учреждение, она вместе с новорожденным и 5-летним сыновьями отправилась во Львов. Здесь сразу обратилась за помощью врачей-неонатологов 1 ТМО.

На тот момент у малыша началась желтуха. Из-за накопления билирубина в крови, склеры, лицо и руки младенца приобрели лимонный цвет. Мальчик находился в состоянии средней тяжести.

Малышу провели все необходимые обследования и предоставили соответствующее лечение. Макарчик уже чувствует себя лучше и поехал с мамой к бабушке и дедушке на Львовщину.

…Евгения также планировала рожать в Киеве. Однако в первый день войны твердо решила уехать из столицы во Львов, чтобы уберечь ребенка. Роды были преждевременными, на 36 неделе беременности. Из-за этого крохотная дочурка Евгении Алинка находится под постоянным наблюдением врачей 1 ТМО Львова. Но сегодня ее жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

Источник: 1 ТМО Львова