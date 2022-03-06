Жизнь продолжается. Несмотря на обстрелы и бомбардировки, смерть и страх. Новое все равно рождается. С начала войны с Россией родилось 4 311 украинцев. Некоторые из них пришли в этот мир в бомбоубежищах, в подвалах роддомов. Некоторые, как новорожденные роддома Адонис, в первые же минуты своей жизни были обстреляны российскими ракетами, но к счастью остались жить.

И в Украине еще будут рождаться дети, новые граждане, потому что за несколько дней войны России против Украины создано около четырех тысяч семей. 3 973 пары решили вступить в брак в условиях агрессии.

Медсестра гастроэнтерологического центра Киевской областной клинической больницы Мария и IT-специалист, волонтер Дмитрий поженились на пятый день войны.

Все это свидетельствует о несокрушимом духе украинцев и вере в то, что все будет Украина.

Больницы Киева продолжают работать и оказывать необходимую медицинскую помощь украинцам.

В частности, работают и роддома.

В течение восьми дней войны в городе родилось 390 малышей, из них – 199 мальчиков и 191 девочка.

В военное время медики стали еще и логистами. Ведь роженицам нужно безопасно доехать в больницу. Если по дороге возникает опасная ситуация, останавливаются, пережидают.

Источник: Минюст