Национальная детская клиническая больница Охматдет в период российского вторжения на территорию Украины работает в режиме повышенной готовности.

Здесь продолжают курсы лечения детей с тяжелейшими патологиями, а также оказывают помощь гражданскому населению, пострадавшего в результате боевых действий.

…Маленькие пациенты Охматдет сегодня находятся не в палатах. В бомбоубежище они практически живут, играют в специально оборудованном подвале, где на быструю руку расставлены кресла и кушетки. Это единственное место, где медикам можно попытаться за них не волноваться.

Сигналы тревоги постоянно загоняют в бомбоубежище персонал больницы. Некоторые медики работают четвертые сутки подряд.

— Прошлой ночью стреляли возле больницы, где находятся дети со сложными диагнозами со всей Украины. Сейчас, во время войны, главная детская больница страны принимает также горожан, раненых в боях, которые идут в столице, — написали сотрудники Охматдет на своей странице в Facebook.

Отмечается, что коллектив больницы и волонтеры делают все, чтобы обезопасить своих пациентов. В частности, работники Охматдета разоблачили метки врага на крыше одного из зданий больницы. Трудно представить, что было бы, если бы они не проявили бдительность.

Вечером, 26 февраля, над больницей звучали ракетные залпы. Всего в паре километров шел ожесточенный бой в районе Воздухофлотского моста.

Под один из таких обстрелов попали шестеро людей: трое взрослых и три ребенка. Их привезли в Охматдет скорые. К сожалению, 6-летнего мальчика спасти не удалось, он скончался от полученных ранений еще до поступления в клинику.

Девочка получила тяжелые ранения конечностей и головы, она была сразу же направлена в операционную. Третий ребенок получил ранение руки. У взрослых повреждения средней степени тяжести.

В ту страшную ночь в какой-то момент была утрачена связь с одной из карет скорой помощи Охматдета. Но спустя некоторое время все выдохнули с облегчением – все живы. Выяснилось, что во время обстрела пострадали двое взрослых, которых отвезли поехали в ближайшую Киевскую городскую клиническую больницу №17.

В полночь, с 26 на 27 февраля, повышенная угроза обстрела Киева загнала в подвал уже весь персонал больницы. Люди смотрели тревожные новости по телевизору и про себя молились, чтобы пронесло. Как известно, в больничных палатах и на войне атеистов не бывает.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет