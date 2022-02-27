В нынешних условиях важно помнить правила оказания первой помощи при кровотечении. Особенно, если это касается детей.
Доктор Евгений Комаровский озвучил общие рекомендации.
Неотложная помощь при кровотечении
— При любом повреждении кожных покровов задачей номер один является остановка кровотечения, — отметил Евгений Комаровский.
При этом не имеет значение ряд факторов, в частности:
- внешний вид раны (резаная, рубленая, колотая, укушенная);
- причина возникновения раны (порез, укол, укус);
- место, где рана находится (на голове, на ноге, на животе);
- размер раны (точечный укол иголкой, длинный разрез ножом);
- цвет крови (алая, темная);
- интенсивность кровотечения (каплями, струйкой, струей, пульсирующей струей).
Как остановить кровотечение у ребенка:
- разместить его в положение, чтобы рана была выше уровня сердца;
- рану необходимо прижать;
- необходимо помнить о собственной безопасности и не контактировать с кровью другого человека без специальной защиты (резиновые или даже кожаные перчатки).
Положение тела
Касательно положения, то лучше, чтобы ребенок лежал на спине, ноги были немного приподняты.
— Это правило желательное, следовать ему получается далеко не всегда… Приподнять ногу может не получиться потому, что очень больно, — отметил Евгений Комаровский.
Правила:
- при ранении руки — поднимите ее;
- при ранении ноги — уложите дитя на спину и приподнимите поврежденную ногу;
- при ранении туловища — уложите ребенка так, чтобы пострадавший бок был сверху.
Как прижимать рану
Рекомендации:
- давление должно быть интенсивным;
- для это можно использовать руки (пальцы) спасателя или пострадавшего или ткани (части одежды, носовые платки, полотенца, простыни);
- размер куска ткани должен быть больше раны, в идеале она должна быть стерильной (бинты, марлевые салфетки);
- если рана глубокая, то проводится ее тампонада — она туго заполняется тканью, последняя же прижимается рукой;
- при интенсивном кровотечении чистота материала не имеет никакого значения, с инфекцией можно работать потом;
- желательно, чтобы давящую повязку уже накладывали медики.
Что такое давящая повязка и как ее накладывать
Давящая повязка — специально предназначенный для перевязок бинт, может использоваться тугой шарф или кусок ткани.
Правила:
- на рану накладывается сложенный в несколько слоев кусок ткани (рулон бинта, несколько марлевых салфеток, сложенный носовой платок, подгузник); этот кусок прижимается рукой;
- давление на рану рукой постепенно заменяют давлением полос ткани, нанося их круговыми движениями и плотно прижимая к ране;
- если повязка не остановила кровотечение, ее нельзя снимать, сверху нужно наложить еще одну.
Что такое жгут и как правильно его накладывать
Жгут — это узкая и длинная полоса ткани, резинки, веревки, которой перетягивают конечность выше места кровотечения, обеспечивая прижатие сосудов к костям.
Его стоит накладывать, если другие методы не сработали, или же повреждение очень серьезные (вплоть до отсутствия конечности).
Правила:
- он накладывается выше места кровотечения только на бедро или плечо;
- время наложения жгута строго фиксируется (записывается);
- нельзя использовать для наложения жгута узкие (тонкие) материалы, способные повредить кожные покровы (проволока, рыболовная леска, тонкий шнур).