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Как остановить кровотечение у ребенка – о нюансах рассказал Комаровский

27 февраля 2022, 16:33
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
комаровський
Источник: УНИАН

В нынешних условиях важно помнить правила оказания первой помощи при кровотечении. Особенно, если это касается детей.

Доктор Евгений Комаровский озвучил общие рекомендации.

Неотложная помощь при кровотечении

— При любом повреждении кожных покровов задачей номер один является остановка кровотечения, — отметил Евгений Комаровский.

При этом не имеет значение ряд факторов, в частности:

  • внешний вид раны (резаная, рубленая, колотая, укушенная);
  • причина возникновения раны (порез, укол, укус);
  • место, где рана находится (на голове, на ноге, на животе);
  • размер раны (точечный укол иголкой, длинный разрез ножом);
  • цвет крови (алая, темная);
  • интенсивность кровотечения (каплями, струйкой, струей, пульсирующей струей).

Как остановить кровотечение у ребенка:

  • разместить его в положение, чтобы рана была выше уровня сердца;
  • рану необходимо прижать;
  • необходимо помнить о собственной безопасности и не контактировать с кровью другого человека без специальной защиты (резиновые или даже кожаные перчатки).

Положение тела

Касательно положения, то лучше, чтобы ребенок лежал на спине, ноги были немного приподняты.

— Это правило желательное, следовать ему получается далеко не всегда… Приподнять ногу может не получиться потому, что очень больно, — отметил Евгений Комаровский.

Правила:

  • при ранении руки — поднимите ее;
  • при ранении ноги — уложите дитя на спину и приподнимите поврежденную ногу;
  • при ранении туловища — уложите ребенка так, чтобы пострадавший бок был сверху.
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Как прижимать рану

Рекомендации:

  • давление должно быть интенсивным;
  • для это можно использовать руки (пальцы) спасателя или пострадавшего или ткани (части одежды, носовые платки, полотенца, простыни);
  • размер куска ткани должен быть больше раны, в идеале она должна быть стерильной (бинты, марлевые салфетки);
  • если рана глубокая, то проводится ее тампонада — она туго заполняется тканью, последняя же прижимается рукой;
  • при интенсивном кровотечении чистота материала не имеет никакого значения, с инфекцией можно работать потом;
  • желательно, чтобы давящую повязку уже накладывали медики.

Что такое давящая повязка и как ее накладывать

Давящая повязка — специально предназначенный для перевязок бинт, может использоваться тугой шарф или кусок ткани.

Правила:

  • на рану накладывается сложенный в несколько слоев кусок ткани (рулон бинта, несколько марлевых салфеток, сложенный носовой платок, подгузник); этот кусок прижимается рукой;
  • давление на рану рукой постепенно заменяют давлением полос ткани, нанося их круговыми движениями и плотно прижимая к ране;
  • если повязка не остановила кровотечение, ее нельзя снимать, сверху нужно наложить еще одну.
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Что такое жгут и как правильно его накладывать

Жгут — это узкая и длинная полоса ткани, резинки, веревки, которой перетягивают конечность выше места кровотечения, обеспечивая прижатие сосудов к костям.

Его стоит накладывать, если другие методы не сработали, или же повреждение очень серьезные (вплоть до отсутствия конечности).

Правила:

  • он накладывается выше места кровотечения только на бедро или плечо;
  • время наложения жгута строго фиксируется (записывается);
  • нельзя использовать для наложения жгута узкие (тонкие) материалы, способные повредить кожные покровы (проволока, рыболовная леска, тонкий шнур).

Теги
Євген Комаровський , медична допомога , швидка допомога
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